Toyota zapowiada 10 samochodów elektrycznych do 2026 roku

Toyota przedstawiła swój plan rozwoju pojazdów w pełni elektrycznych. Nowe modele otrzymają baterie o znacznie większej wydajności, które podwoją ich zasięg w porównaniu z obecnymi autami elektrycznymi marki. Aby zrealizować te założenia, Toyota stworzy odrębny dział specjalizujący się w rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów elektrycznych.

Strategia wprowadzania na rynek bateryjnych samochodów elektrycznych będzie się różnić w zależności od stopnia gotowości ich przyjęcia w poszczególnych regionach. W Europie, Japonii, Chinach czy USA Toyota znacznie rozszerzy ofertę BEV, wprowadzając do sprzedaży kolejne modele z linii bZ, a następnie auta nowej generacji.

Przełomowa Toyota bZ4X to pierwszy elektryczny model z linii Beyond Zero

W USA w 2025 roku rozpocznie się produkcja elektrycznego SUV-a z 3 rzędami siedzeń. Baterie do niego będą produkowane w Karolinie Północnej, której możliwości produkcyjne zostaną znacząco zwiększone. W Chinach, obok modelu bZ4X i nowego bZ3, już w 2024 roku zadebiutują dwa samochody elektryczne opracowanie specjalnie na ten rynek, a w kolejnych latach gama modeli BEV będzie się systematycznie rozrastać.

W Azji i na innych rynkach rozwijających się Toyota będzie odpowiadać na wzrost zapotrzebowania na bateryjne pojazdy elektryczne. Do końca roku zostanie uruchomiona lokalna produkcja pickupów BEV, a w kolejnym kroku firma wprowadzi do sprzedaży nowy model małego samochodu z takim napędem. Więcej o elektrycznych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Toyota przedstawia koncepcyjne modele bZ Fot. Toyota

Auta elektryczne elementem strategii dekarbonizacji Toyoty

Toyota realizuje strategię rozwoju różnych technologii napędów w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Firma konsekwentnie wprowadza na rynek kolejne generacje hybryd, hybryd plug-in oraz wodorowych i bateryjnych pojazdów elektrycznych, do których w niedalekiej przyszłości mogą dołączyć auta z wodorowymi silnikami spalinowymi oraz z napędami dostosowanymi do paliw neutralnych klimatycznie.

Dzięki temu wszechstronnemu podejściu, uwzględniającemu specyfikę wszystkich rynków – zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, Toyota zakłada zmniejszenie średniej emisji CO2 pojazdów sprzedawanych na całym świecie o 33 procent do 2030 roku i o ponad 50 procent do 2035 roku w porównaniu z rokiem 2019. Ponadto firma rozwinie współpracę z przemysłem energetycznym, aby opracować nowe technologie paliw neutralnych klimatycznie i w ten sposób zdekarbonizować także te pojazdy, które już są na drogach, i z których kierowcy w różnych częściach świata będą korzystać jeszcze przez długie lata. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.