Kierowcy uwielbiają wybór. Volkswagen przygotował miejskie auta dla każdego. Jeden to rewolucja w klasie

Europejscy kierowcy uwielbiają wybór. Stąd zawsze tak szerokie możliwości personalizacji wyglądu samochodów z naszej części świata, wiele dostępnych wersji silnikowych, mnogość opcji czy długa lista dostępnego wyposażenia. Możliwość dostosowania samochodu do naszych preferencji to jeden z ogromnych atutów.

Europa kocha miejskie samochody. Różnego typu

Dotyczy to także samych samochodów, co świetnie wyczuwają liderzy naszego rynku z Volkswagenem na czele. W dobie mody na SUV-y można zapomnieć, że klasyczny segment B wciąż jest bardzo mocny, a klienci chętnie sięgają po małe auta.

Klasa miejskich samochodów jest jeszcze ciekawsza, ponieważ wzrasta w niej liczba wspomnianych SUV-ów. To zdecydowanie najdynamiczniej rozwijający się segment na całym rynku. Małe SUV-y świetnie dopełniają ofertę klasycznych miejskich aut, ponieważ wciąż są poręczne i wygodne do manewrowania po mieście, ale wyróżniają się walorami praktycznymi, a często zaskakująco im blisko do aut większych o rozmiar.

Dlatego Volkswagen już jakiś czas temu wypuścił na drogi SUV-a T-Crossa, a teraz do sprzedaży wchodzi SUV coupe Taigo.

Volkswagen Taigo fot. Volkswagen

Najlepszy samochód miejski to... zacznijmy od premierowego modelu

Volkswagen Taigo to reprezentant tzw. SUV-ów coupe. Samochody tego typu podbijają właśnie rynek, a kierowcy dosłownie na ich punkcie oszaleli. Do tej pory SUV-y coupe kojarzyliśmy jednak z bardzo dużymi, drogimi samochodami, głównie z klasy premium. Stylowy VW Taigo to pierwszy taki SUV w przystępnym cenowo segmencie B.

Został zbudowany na nowoczesnej płycie podłogowej MQB A0, wykorzystywanej przez inne miejskie modele koncernu. Choćby Volkswagena T-Crossa, do którego Taigo jest bardzo zbliżony rozmiarami, ale niekoniecznie wyglądem. T-Cross to klasyczny SUV, z kolei Taigo ma modnie ścięte nadwozie.

Modny wygląd współgra z walorami praktycznymi. Taigo dokładnie 4266 mm długości, 1757 mm szerokości, 1494 mm wysokości, a rozstaw osi to porządne 2556 mm rozstawu osi. Sylwetka coupe wcale nie odbija się negatywnie na przestronność modelu, a Taigo oferuje prawie tyle miejsca, co T-Cross. Jego bagażnik pomieści imponujące 438 l.

Taigo to też nowoczesne wyposażenie, czego najlepszym przykładem jest układ częściowo automatycznej jazdy IQ.DRIVE Travel Assist. Jedno dotknięcie przycisku pozwala aktywować kilka systemów asystujących. Przy prędkości do 210 km/h, tempomat adaptacyjny (ACC) automatycznie dostosowuje prędkość samochodu do pojazdów jadących z przodu. Zintegrowany system Lane Assist pomaga utrzymać pojazd na pasie ruchu, wykonując w razie potrzeby nieznaczne korekty kierownicą. Travel Assist wykorzystuje także funkcję Hands-on Detect, aby sprawdzić, czy kierowca dotyka kierownicy. Inna imponująca opcja to matrycowe reflektory LED IQ.LIGHT.

Dokładnie nowemu SUV-owi Volkswagena przyjrzeliśmy w tym obszernym materiale:

Volkswagen Taigo to samochód miejski nowej ery. Łączy wszystko, co najlepsze w autach tego typu

A może bardziej klasyczny mały SUV?

Volkswagen T-Cross z Taigo dzieli nie tylko płytę podłogową, ale także oszczędne i wydajne silniki benzynowe*. Kierowcy w Polsce mają do wyboru 1.0 TSI o mocy 95 i 110 KM oraz czterocylindrowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM. Oba SUV-y oferują też bardzo podobne wyposażenie, które zdecydowanie wyróżnia je na tle konkurencji z segmentu B. Przykłady?

Zaawansowany system multimedialny, który zapewnia łączność z internetem oraz bezproblemowo dogaduje się z Apple CarPlay i Android Auto.

Aż 10,25-calowe, personalizowane wirtualne zegary.

LED-owe reflektory.

Długa lista pokładowych systemów wsparcia kierowcy oraz bezpieczeństwa.

Skoro są tak do siebie podobne, to czemu Volkswagen zdecydował się na oferowanie obydwu SUV-ów?

Volkswagen T-Cross Volkswagen

T-Cross inaczej rozkłada też akcenty, stawiając na przestrzeń. Znajdzie się tu dość miejsca dla każdego pasażera i jego bagażu. Przesuwna i składana tylna kanapa pozwala powiększyć bagażnik z 455 litrów nawet do 1281 litrów. Układ siedzeń można dostosowywać do potrzeb. Jest tak dzięki temu, że kanapę da się przesuwać w zakresie 14 cm zwiększając miejsce na nogi pasażerów, albo powiększając bagażnik. Oparcie kanapy dzielone w stosunku 40:60 można złożyć całkowicie, lub tylko jedną jego część. Składa się także oparcie fotela pasażera siedzącego z przodu, co w połączeniu ze składanym oparciem kanapy pozwala na przewiezienie bardzo długich przedmiotów.

Całość uzupełnia wiele praktycznych schowków i kieszeni, uchwyty na kubki oraz wnęka na telefon komórkowy w konsoli środkowej. Może być tam zamontowana indukcyjna ładowarka.

Volkswagen T-Cross Volkswagen

Volkswagen T-Cross Volkswagen

Który miejski samochód jest najlepszy?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć. I wcale nie trzeba. Volkswagen zapewnił swoim klientom bardzo szeroki wybór, a każdy z nich znajdzie idealny mały samochód dla siebie. Polo to absolutna klasyka i wzór praktycznego hatchbacka tych rozmiarów. T-Cross to mistrz przestrzeni i praktyczności. Z kolei Taigo wnosi do segmentu B piękną stylistykę i styl, dotąd zarezerwowane dla znacznie droższych modeli.

Bez względu na to, którego Volkswagena się wybierze. Płyta MQB A0 gwarantuje, że będzie to nowoczesny i przestronny samochód.

