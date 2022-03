Przy Volkswagenie Taigo nie sposób nie zacząć od wyglądu, ponieważ nowy SUV Volkswagena od razu przyciąga wzrok. Za projekt odpowiada Marco Pavone, szef działu Design Exterieur marki Volkswagen. I trzeba przyznać, że wykonał kawał dobrej roboty.

Pierwszy taki SUV w segmencie

Takie auta w segmencie B to rzadkość na rynku, tym bardziej imponują więc nienaganne proporcje Taigo. To SUV coupe z mocno pochylonymi do przodu słupkami dachowymi C. Rozwiązanie to zaczerpnięto z SUV-ów należących do wyższych klas i sprawia ono, że Taigo jest w swoim segmencie niepowtarzalny. Jesteśmy pewni, że wyznaczający trendy Taigo szybko doczeka się naśladowców. Nadwozie Volkswagena widziane z boku ma bardzo precyzyjne i ostre linie, które wraz z dużymi kołami i listwami na nadkolach dają interesującą całość. Tylny zwis karoserii przedłużono celowo, by podkreślić funkcjonalność nowego modelu.

Volkswagen Taigo fot. Volkswagen

Nowoczesny charakter modelu to także seryjne LED-owe reflektory, które sięgają z przodu aż do osłony chłodnicy Szczególnie charakterystyczne są opcjonalne matrycowe reflektory IQ.Light. LED Matrix. Diodowe moduły tworzą w nich razem z LED-owymi światłami do jazdy dziennej niepowtarzalną świetlną sygnaturę. Z kolei z tyłu Taigo jest seryjnie wyposażany w wąskie diodowe lampy. Świetlny pas pomiędzy lampami podkreśla szerokość nowego SUV-a i jego sportowy wygląd.

Nowy SUV jest dostępny w ośmiu kolorach nadwozia. Wszystkie, z wyjątkiem Deep Black, można łączyć z kontrastującym czarnym dachem (opcja). Rozmiar kół zależy od wersji wyposażenia i waha się od 16 do 18 cali.

Volkswagen Taigo fot. Volkswagen

Volkswagen Taigo – czyli co to tak naprawdę za samochód?

Przede wszystkim Taigo został zbudowany na nowoczesnej płycie podłogowej MQB A0, wykorzystywanej przez inne miejskie modele koncernu z naszej części świata.

Jak duży jest Volkswagen Taigo? Mierzy dokładnie 4266 mm długości, 1757 mm szerokości, 1494 mm wysokości, a rozstaw osi to porządne 2556 mm rozstawu osi. Sylwetka coupe nie wpływa negatywnie na przestronność modelu. Taigo oferuje praktycznie zaskakująco dużo miejsca z tyłu, a jego bagażnik pomieści 438 l.

Volkswagen Taigo fot. Volkswagen

Co pod maską?

Pod maskę Volkswagena Taigo trafią trzy silniki benzynowe, które doskonale znamy z innych samochodów. Ofertę otwiera trzycylindrowa jednostka o pojemności 1.0. Może mieć 95 lub 110 KM. Półkę wyżej znajdziemy czterocylindrowe 1.5 TSI o mocy 150 KM. Maksymalna prędkość nowego crossovera to, zależnie od silnika, 183 km/h, 191 km/h i 212 km/h. Również zależnie od silnika Taigo jest wyposażany w 5-lub 6-biegową mechaniczną przekładnię lub w 7-biegową dwusprzęgłową skrzynię biegów (DSG).

Producent podkreśla, że oszczędne* i niskoemisyjne benzynowe silniki TSI to jeden z elementów sprawiających, że współczesne samochody stają się coraz mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego.

Zajrzyjmy do wnętrza Volkswagena Taigo

O walorach praktycznych, dużym bagażniku i przestronnej tylnej kanapie, już wspominaliśmy. Wnętrze Taigo to jeden z najnowocześniejszych, a przy tym najbardziej ergonomicznych projektów w segmencie B. Pochwalić trzeba też wykorzystane materiały. Podobają nam się też kolorowe listwy, które znacznie ożywiają kabinę.

We wnętrzu Taigo uwagę zwracają m.in. wielofunkcyjna kierownica i cyfrowa obsługa podstawowych funkcji. Systemy multimedialne MIB3 są wyposażone w Online Control Unit (eSIM) i bezprzewodową łączność App-Connect Wireless. Volkswagen bez problemu połączy się z Android Auto i Apple CarPlay. Opcjonalna automatyczna klimatyzacja Climatronic ma minimalistyczny panel sterowania, który wyglądem nawiązuje do centralnego wyświetlacza. Obsługuje się go za pomocą dotykowych elementów sterujących i suwaków. Wygląda on podobnie, jak ten oferowany w większych modelach, jak Tiguan, Passat i Arteon, co podkreśla wysoką jakość wnętrza Taigo.

Warto też zwrócić uwagę na Digital Cockpit Pro z wyświetlaczem o przekątnej 10,25 cala oraz imponujący dach panoramiczny.

Volkswagen Taigo fot. Volkswagen

Zaawansowane systemy z większych samochodów

Każdy Volkswagen Taigo jest standardowo wyposażony w systemy asystujące, takie jak system monitorowania otoczenia przed autem Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście i systemem Lane Assist.

Producent chwali się przede wszystkim opcjonalnym IQ.Drive Travel Assist. Łączy on w sobie m.in. reagujący z wyprzedzeniem nowy aktywny tempomat ACC (automatyczna regulacja odległości do poprzedzającego pojazdu uwzględniająca ograniczenia prędkości i dane z systemu nawigacyjnego) z Lane Assist, który utrzymuje auto na pasie ruchu. W sumie powstaje nowy system asystujący, który umożliwia częściowo autonomiczną jazdę do prędkości 210 km/h. Nowa kierownica wielofunkcyjna jest wyposażona w powierzchnie pojemnościowe, które rejestrują, czy kierowca trzyma na niej dłonie, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi tzw. poziomu 2 autonomicznej jazdy.

Volkswagen Taigo fot. Volkswagen

Volkswagen Taigo, czyli nowa jakość w segmencie miejskich samochodów

Volkswagen Taigo właśnie wjeżdża na polski rynek. Dostępny jest z trzema silnikami i w trzech wersjach wyposażenia do wyboru. Już bazowa oferuje bogate wyposażenie. To jedna z najważniejszych premier w całym segmencie – do tej pory nie było tak modnie wyglądającego SUV-a, w dodatku tak nowoczesnego.

Wszystko wskazuje na to, że Volkswagen znowu przygotował miejski bestseller.

* W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa wynosi od 5,5 l/100 km do 6,2 l/100 km, emisja CO2 od 124 g/km do 142 g/km (na podstawie świadectw homologacji typu, dla cyklu mieszanego). Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodne z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl