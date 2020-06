Rodzinne kombi z dieslem. Co oferuje rynek za 30 tysięcy zł? Osiem propozycji

Założony budżet pozwoli również na kupno pochodzącej z końca produkcji ikonę piękna w klasie średniej - Alfę Romeo 159 SW. 159 produkowano od 2005 do 2011 roku we włoskich zakładach marki. Szereg elementów układu jezdnego i płyta podłogowa wspólna jest z Oplem Vectrą C. W przeciwieństwie do poprzednika, ciekawie zaprojektowane nadwozie nie boryka się z problemem korozji. Wnętrze także skutecznie opiera się intensywnej eksploatacji. Niestety, 159 rozczarowuje przestronnością w porównaniu do konkurentów klasowych. Bagażnik mieści skromne 445 litrów. W kabinie często spotkamy dwustrefową klimatyzację, multimedia z kolorowym ekranem, skórzaną tapicerkę, tempomat i okno dachowe.

Dla kierowców oczekujących niskiego zużycia oleju napędowego szczególnie polecane są znane z innych modeli koncernu Fiat silniki czterocylindrowe. 2.0 JTDm dysponuje mocą 136 lub 170 KM. Diesel wykorzystujący wtrysk bezpośredni common-rail i turbosprężarkę o zmiennej geometrii łopat silnik przekonuje dynamiką i wysoką kulturą pracy.