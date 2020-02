Samochody: Subaru Forester, Subaru Impreza, Subaru Legacy, Subaru XV

Jednostka 2.0 D to pierwszy silnik Diesla Subaru w układzie bokser. Początkowo motor zbierał pozytywne opinie. Jak to bywa w dzisiejszym zestawieniu, z czasem wyszły bardzo poważne problemy. Zaczęło się od sprzęgła. Co ciekawe, polski oddział marki zrzucał winę na kierowców, a w Niemczech naprawę przeprowadzano na gwarancji. Na szczęście ten problem rozwiązano dość szybko. Jeżeli bardzo chcemy diesla spod znaku Plejad, to lepiej wybierać go do pary z sześciostopniową skrzynią, ta o 5 przełożeniach nie daje sobie rady.

Inne poważne awarie 2.0 D to łomoczące koło dwumasowe, problemy z zaworem EGR (steruje przepływem gazów wylotowych), luz wału korbowego czy obrócenia panewek korbowodowych.

Naprawy wysokoprężnego boksera Subaru są bardzo trudne do przeprowadzenia, a przez to również bardzo kosztowne.