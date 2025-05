Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 26 maja

Z najnowszego badania detalicznego rynku paliw, zrealizowanego przez biuro e-petrol.pl wynika, że w bieżącym tygodniu zmotoryzowani nie mają na co narzekać pod dystrybutorami. Analiza z dna 21 maja wskazuje, że w dalszym ciągu tanieją olej napędowy i autogaz. Średnia ogólnopolska cena diesla spadła o 5 groszy do poziomu 5,74 zł/l, a analogiczna cena LPG obniżyła się o 3 grosze i wynosi 2,91 zł/l. Od połowy maja nie zmieniła się cena benzyny Pb95, która przeciętnie kosztuje 5,73 zł za litr.

Jak przedstawiać się będą koszty tankowania w ostatnim tygodniu maja? Czy za sprawą odrabiającej straty ropy naftowej na światowych rynkach, a co za tym idzie zauważonych już podwyżek hurtowych cen paliw, z końcem miesiąca kierowców czeka widok wyższych cen na pylonach? Wiemy już, jak przedstawiają się szacowane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw. Powodów do zmartwień nie ma.

Zmiana cen paliw od 26 maja. Jeszcze taniej za diesla i autogaz

Według branżowego portalu w nadchodzącym tygodniu oczekiwać należy stabilnych cen w przypadku benzyny. W okresie między 26 maja a 1 czerwca, najpopularniejsze paliwo E10 (Pb95) będzie kosztować w przedziale od 5,69 do 5,81 zł za litr. Dla benzyny 98-oktanowej prognoza ceny wynosi 6,49–6,60 zł/l. Natomiast w przypadku oleju napędowego (ON) oczekuje się spadku cen i zakresu od 5,70 do 5,81 złotych za litr. Trend spadkowy dotyczyć powinien też autogazu (LPG), dla którego prognozowany jest przedział 2,84–2,91 zł/l.

Prognoza cen paliw od 26 maja do 1 czerwca (dane biura e-petrol)

Benzyna Pb95 – od 5,69 do 5,81 zł/l

Benzyna Pb98 – od 6,49 do 6,60 zł/l

Olej napędowy – od 5,70 do 5,81 zł/l

LPG – od 2,84 do 2,91 zł/l