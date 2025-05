Tesla wreszcie się przyznała. Są w tyle za konkurencją, jeśli chodzi o kluczową funkcję

W czerwcu 2012 r. zaczęła się elektryczna rewolucja Tesli. Producent zaprezentował Model S. Sedana zasilanego wyłącznie prądem. Ten fakt sprawił, że Tesla na długie lata otrzymała pałeczkę rynkowego lidera innowacji. Jako pierwsza na szeroką skalę zaczęła produkować elektryki.

REKLAMA

Zobacz wideo Policja uruchomiła swoją tajną broń i obserwowała kierowców z powietrza

Tesla była liderem innowacji. Była, bo zaczęła głównie odcinać kupony

Problem Tesli dziś jest jeden. Firma do tej pory nie rozumiała, że tytułu lidera innowacji nie dostaje się raz na zawsze. Na niego trzeba pracować nieustająco. A Amerykanie tego nie robili. Dowód? Model S, który za kilka dni będzie obchodzić 13. urodziny, jest oferowany do dziś. To oznacza, że o długość produkcji auto może się ścigać chyba tylko z Fiatem 500. I z pewnością walka nie toczy się o zaszczytny tytuł.

Aktualnie chińskie marki oferują dużo ciekawsze elektryki. Te są szybsze, bardziej zaawansowane i mają większą ilość gadżetów. A oferta stricte motoryzacyjne nie jest jedynym polem, na którym Tesla dziś kuleje. Kolejnym okazuje się autonomia jazdy. Tu również amerykańska firma została w tyle za światowymi konkurentami.

Człowiek Tesli przyznaje: "jesteśmy kilka lat za konkurencją"

O zbyt małym postępie w kwestii autonomizacji jazdy podczas wywiadu opowiedział Ashok Elluswamy, czyli szef działu autonomicznej jazdy i sztucznej inteligencji w Tesli. O jego słowach donosi serwis IThardware. Elluswamy twierdzi, że marka jest o kilka lat za Waymo należącym do Google`a. Mimo wszystko menedżer patrzy optymistycznie w przyszłość. Uważa, że Tesla ma jeszcze szansę na nadrobienie zaległości. I to pomimo faktu, że autonomia jazdy w wykonaniu Waymo z technicznego punktu widzenia już działa.

Elluswamy zwraca uwagę na jeszcze jeden fakt. Podkreśla, że Tesla może mieć w kwestii autonomizacji przewagę operacyjną. Bo jej system jest prostszy i opiera się na kamerach, a nie drogich i energochłonnych lidarach.

System autonomiczny oparty na kamerach. Youtuber udowodnił jak to działa

O ile mówienie o tym, że Tesla ma jeszcze szansę nadrobić zaległości, to typowy przykład PR-owej gadki, o tyle mówienie o aspektach technologicznych to już czysta forma fikcji. I poprzednie zdanie nie wynika z mojej złośliwości. Różnicę między technologią autonomicznej jazdy opartą na kamerach i lidarach najlepiej pokazał youtuber Mark Rober. Udowodnił, że w czasie mgły, a nawet deszczu kamery widzą naprawdę mało. Na tyle mało, że mogą nie dostrzec stojącej przed autem... ściany. Lidarowi podobne wpadki się nie zdarzają.

Ta sytuacja prowadzi zatem do jeszcze jednego wniosku. Tesla nie tylko jest o kilka lat w tyle za Waymo w kwestii autonomizacji. Ona jest także w tyle... mentalnie. Dopóki inżynierowie marki nie zmienią sposobu myślenia, do tego czasu firma nie wykona zasadniczego kroku naprzód. A nawet jeżeli go wykona, może on okazać się groźny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.