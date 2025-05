Cofnęli mu licznik w autoryzowanym serwisie. Właściciel Tesli Cybertruck ma na co narzekać

Stary kawał wśród sprzedawców samochodów brzmi: cena i przebieg do ustalenia. Jednak wszyscy wiedzą, że zaniżony przebieg w stosunku do tego co wykazała ostatnia kontrola techniczna, jest niezgodne z prawem. O tyle dziwi sytuacja, w której znalazł się właściciel Tesli Cybertruck, która po wizycie w autoryzowanym serwisie producenta wróciła z zerowym stanem licznika. A to nie wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo Donald Trump wspiera Elona Muska. Postanowił kupić Teslę

Tesla Cybertruck pojechała do serwisu na kilka drobnych napraw

Właściciel opisał swoją niecodzienną sytuację na stronie CybertruckOwners. Serwis Tesli nie tylko nie rozwiązał wszystkich problemów, z którymi zgłosił się użytkownik Cybertrucka, ale oddał go klientowi po wymazaniu licznika. Nie chodzi o cofnięcie. Auto wróciło, jakby nigdy nie przejechało ani jednego kilometra lub w tym wypadku mili.

Mowa tutaj dokładniej o CyberBeastcie. Najdroższej wersji za ponad 100 tys. dolarów, która powinna być wykonana najlepiej ze wszystkich wersji. Właściciel zostawił auto w serwisie w celu wykonania kilku drobnych rzeczy. Chciał zainstalować nowy pasek świetlny, poprosił Teslę o przesunięcie kilku szczelin paneli, aby lepiej były spasowane, a także po to, aby serwisanci zrobili coś z ciągłym włączaniem i wyłączaniem ABS-u.

Tesla Cybertruck wyjechała z serwisu bez przebiegu

Według posta tego użytkownika wynika, że Tesla obiecała, że ??wszystko zostanie zrobione w przeciągu kilku dni. Dokładniej do zeszłego czwartku. Kiedy nie udało się tego zrobić, serwisanci przenieśli dzień odbioru na piątek. I samochód był teoretycznie gotowy. Kiedy przyjechał, kilka rzeczy nie było w porządku. Pick-up nie miał w pamięci jego telefonu, listwa zwisała pod schowkiem na rękawiczki, a licznik mil wskazywał zero. Wcześniej pokazywał ponad 26 tys. mil. Właściciel zamieścił nawet wideo pokazujące, jak robi pierwszą milę swoim autem.

A to nie wszystko. Zamontowana listwa świetlna wyglądała tak, jakby ktoś to robił w szopie. Głównie przez brak symetrii. Po jednej stronie była duża przerwa, a po drugiej żadna. Do tego była luźna śruba w tylnej klapie, a panel wykończeniowy nie był prawidłowo przymocowany.

Teraz właściciel próbuje ustalić, co się stało z jego samochodem. Osoby na forum sugerują, że specjaliści z Tesli pominęli krok lub kilka pod koniec serwisu. Obojętnie jak jest, wygląda to źle dla firmy, która walczy z kryzysem wizerunkowym.