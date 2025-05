Ta "eska" połączy stolicę ze strategicznym punktem. Do zakończenia brakuje m.in. trasy WOW

Droga ekspresowa S17, która będzie rozpoczynała się na węźle Drewnica (skrzyżowaniu z S8 na obwodnicy Warszawy), będzie miała długość ponad 320 km (wraz ze wspólnym przebiegiem S12). Trasa zakończy się na granicy polsko-ukraińskiej w Hrebennem. Dziś kierowcy korzystają już z ponad 180 km S17 od węzła Warszawa Wschód na obwodnicy stolicy, aż do węzła Piaski Wschód oraz niespełna 10-kilometrowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Pomiędzy węzłami Kurów Zachód i Piaski Wschód S17 ma wspólny przebieg z drogą ekspresową S12, prowadzącą do przejścia granicznego w Dorohusku. Na ten moment do zakończenia budowy trasy nadal brakuje ok. 130 km. Wlicza się w nie m.in. trasa WOW.

Ekspresówka S17. Istotny brakujący element

Ok. 16 km kilometrowa trasa to ni mniej, nie więcej jak tylko Wschodnia Obwodnica Warszawy, która po oddaniu do użytku domknie drogowy ring wokół stolicy. Niestety, przez liczne zawirowania prawne i realizacyjne, drogowcy muszą ponownie starać się o wydanie zezwoleń na budowę trasy. Podzielona została ona na dwa odcinki — Drewnica - Ząbki i Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt).

"Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Do połowy tego roku planujemy ogłosić przetarg na wybór biura projektowego. Jego zadaniem będzie ponowne przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy" - informuje GDDKiA.

Droga ekspresowa S17 w budowie. Kolejne odcinki w realizacji

Jak stwierdzają drogowcy, jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa trzech kolejnych odcinków S17 na południe od Zamościa w kierunku Hrebennego, o łącznej długości ok. 47 km. Rozpoczęcie prac będzie możliwe dopiero po wydaniu stosownych zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID). "W tym roku planujemy także złożenie wniosków o wydanie ZRID dla kolejnych trzech fragmentów trasy między Piaskami a Zamościem (ok. 39 km - dop. red.) oraz ogłoszenie przetargów na dwa brakujące odcinki S17 - Łopiennik - Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ponad 20 km - dop. red.), które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrainą" - dodają przedstawiciele generalnej dyrekcji.

Co więcej, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Za jego realizację odpowiada Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych. Jakie jeszcze odcinki znajdują się w fazie realizacji? Oto lista: