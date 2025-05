Miało być odwrotnie. Kolejny europejski kraj podwyższa limity prędkości na autostradach

Kierowcy korzystający z holenderskich autostrad mogą ponownie cieszyć się jazdą z wyższym ograniczeniem prędkości. Dla przypomnienia, Holandia w 2020 roku, jako pierwsza w Europie, wprowadziła dzienny limit 100 km/h na autostradach, który obowiązywał od godziny 6.00 do 19.00. Władze tłumaczyły decyzję troską o środowisko - wolniej poruszające się pojazdy miały emitować mniej tlenków azotu. Teraz jednak rząd wprowadził pewne zmiany.

Holandia wraca do starych ograniczeń prędkości. Gdzie można nacisnąć mocniej na gaz?

Od kwietnia 2025 roku na wybranych odcinkach autostrad w Holadii obowiązuje wyższe ograniczenie prędkości. Kierowcy mogą tam ponownie poruszać się z prędkością 130 km/h przez całą dobę. Warto jednak zaznaczyć, że wyższe limity dotyczą jedynie trzech tras:

Autostrada A7 Groningen - Amsterdam – 44-kilometrowy odcinek pomiędzy Stevinsluizen a Lorentzsluizen,

Autostrada A7 Groningen - Bunde – 24-kilometrowy fragment od Winschoten do granicy niemieckiej w Bunde,

Autostrada A6 Amsterdam - Emmeloord – trasa między Lelystad-Noord a mostem Ketelbrug o długości 18 km.

Możliwe, że lista zostanie powiększona. Trwają analizy pod kątem wprowadzenia wyższego limitu m.in. na realizowanej właśnie trasie A37, a dokładnie na 31-kilometrowym odcinku między Holsloot a przejściem granicznym w Zwartemeer. Tu jednak wszystko zależy od wyników badań środowiskowych.

Wyższe limity prędkości na autostradach w Holandii. Polityczna zmiana kursu

Podwyższenie limitu to głównie efekt zmiany władzy. Nowa centroprawicowa koalicja uznała, że czas porzucić arcyekologiczną strategię i dać kierowcom więcej swobody. Jak stwierdził minister infrastruktury Barry Madlener, powrót do poprzednich ograniczeń prędkości to dopiero początek większych zmian. W planach są kolejne rewizje limitów prędkości, oczywiście z zachowaniem rozsądku i troską o bezpieczeństwo.

Rzecz jasna zmiany dotyczą na razie niewielkiej części holenderskich autostrad, ale to wyraźny sygnał, że Holandia może powrócić do starego systemu. Dla podróżujących oznacza to z pewnością mniej frustracji za kółkiem. Co więcej, dla reszty Europy może być to impuls do dyskusji nad sensem często absurdalnych przepisów wprowadzanych w imię ekologii.