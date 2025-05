Z ciężarówki wypadło 800 tys. dolarów w... dziesięciocentówkach. Ruch wstrzymany na 14 godz.

Mówi się, że w USA pieniądze leżą na ulicy. Wystarczy się po nie schylić. Tym razem było tak w dosłownym znaczeniu. Kierowca z firmy Western Distributing Transportation Corporation nie opanował 18-kołowej ciężarówki z transportem monet z mennicy. Była pełnia nowych dziesięciocentówek, które zakryły całą autostradę oraz pobocze. Sprzątanie zajęło służbom drogowym prawie 14 godzin, dopiero po takim czasie został przywrócony samochodowy ruch. Wbrew pozorom okoliczni mieszkańcy i gapie nie kwapili się do "pomocy". Po pierwsze to nielegalne. Za kradzież państwowej gotówki można trafić do więzienia. Poza tym zbieranie takiej ilości miedziaków to średni interes, za to ciężka praca.

Ekipa sprzątała rozsypane dziesięciocentówki przez prawie 14 godzin

Ta bardzo oryginalne zdarzenie drogowe miało miejsce 29 kwietnia br. około godziny 5:30 rano w pobliżu międzystanowej autostrady US Route 287, 70 km na północ od miejscowości Forth Worth. Prawdopodobnie chodzi o transport do oddziału Banku Rezerwy Federalnej w Dallas, ale Departament Skarbu USA z oczywistych względów nie potwierdził domysłów dziennikarzy. W wypadku nie uczestniczył żaden inny uczestnik ruchu, stąd podejrzenie, że kierowca po prostu nie zapanował nad ciężkim pojazdem rozpędzonym do sporej prędkości. Wraz z pasażerem, który jest strażnikiem z Western’s US Armored Company Services (USAC), zostali odwiezieni do pobliskiego szpitala.

Później ekipa sprzątająca przez kilkanaście godzin zbierała rozsypane monety, między innymi przy użyciu przemysłowych odkurzaczy zamontowanych na ciężarówkach służących do udrażniania kanalizacji oraz odpływów wody z nawierzchni drogi. Nie wszędzie udało się ich użyć, dlatego część pieniędzy ludzie zbierali ręcznie. W tym czasie na drodze utworzył się olbrzymi korek, więc służby musiały wyznaczyć objazdy. Podobno większość monet udało się odzyskać, ale część pewnie będzie przez lata leżeć w przydrożnych krzakach i rowach.

Drobne nominały są ciągle w obiegu w USA. Określenie "miedziak" jest jak najbardziej na miejscu

Jeden ze świadków tego zdarzenia opowiedział dziennikarzom, że zobaczył na drodze "morze srebra". W tym momencie warto dodać, że potoczne określenie "miedziaki", dotyczące drobnych monet, jest w przypadku 10-centówek prawdziwe, ale dopiero od połowy lat 60. XX w. Od 1965 roku monety określane w Stanach Zjednoczonych słowem "dime", są wykonywane ze stopu miedzi z niklem. Wcześniej do tego celu używano srebra próby 900 i było w nich tylko niecałe 10 proc. miedzi. Te czasy należą do przeszłości, a coraz mniej Amerykanów używa na co dzień gotówki. Jednak jak pokazuje powyższy przykład, niskie nominały ciągle są w obiegu i w produkcji.