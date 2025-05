Nowe Suzuki Swift trafiło do polskiej sieci sprzedaży w 2024 r. Auto ma odświeżoną i nowoczesną stylistykę oraz sprawdzony napęd. Za ten odpowiada wolnossący, 83-konny silnik 1.2 Dualjet MHEV. Teraz mały hatchback do miasta otrzymuje jednak żywą twarz. A właściwie to trzy twarze.

Kobiety są różnorodne. Suzuki podkreśli to w nowej kampanii

Marka startuje z kampanią reklamową auta, w której ambasadorkami zostaną Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Ela Wójcik. Sportsmenki nie zostały wybrane przez Suzuki przypadkowo. To bowiem reprezentantki Polski w boksie olimpijskim i uczestniczki ostatnich Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Kluczowa na liście jest oczywiście Pani Julia, która zdobyła tytuł wicemistrzyni olimpijskiej.

Japońska marka doszła do wniosku, że reprezentantki w boksie idealnie wpiszą się w hasło "Suzuki SWIFT. Dla każdej Ciebie!" Na podstawie trzech zawodniczek pokaże bowiem różnorodność kobiet i pokaże różnorodność ich codziennych potrzeb. Mimo wszystko jak twierdzi importer japońskich aut, "Suzuki Swift idealnie wpasowuje się w codzienność, potrzeby i styl życia bohaterek reklamy: kobiecych, lecz silnych, z pasją do sportu."

Nową twarzą japońskiej marki jest polska wicemistrzyni olimpijska. Rusza kampania reklamowa Fot. Suzuki

Nowa kampania i rabat na Swifta. Suzuki 2 tys. zł taniej

Kampania "Suzuki SWIFT. Dla każdej Ciebie!" wpisuje się też w ofertę promocyjną marki. W jej ramach nabywca małego hatchbacka może liczyć na rabat. Ten wynosi dokładnie 2000 zł i dotyczy każdej wersji wyposażeniowej. Odnosi się do wariantu sparowanego z przekładnią manualną, jak i automatyczną.