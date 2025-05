Jedno już jest! Pierwsze Suzuki Vitara nowej generacji dotarło do Warszawy

Warszawska premera Suzuki e Vitara już za nami. Odbyła się 13 maja br. w warszawskim hotelu. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością ambasadorzy tej marki: Rafał Jemielita i Jarosław Maznas. Dziennikarze zaglądali do wnętrza, bagażnika, pod podwozie, a nawet do komory silnika, bo elektryczny motor pyszni się tam w całej okazałości.

Jeśli dobrze liczę to już piąta premiera nowego Suzuki e Vitara. Jak celebrować to na całego!

Suzuki niezwykle mocno celebruje wprowadzenie tego modelu, ale trudno się dziwić, bo jest przełomowy dla tej japońskiej marki. Po pierwsze to pierwsze elektryczne Suzuki. Po drugie pod wieloma względami wprowadza tę markę w nową epokę. Po trzecie, piszę to bez złośliwości, ale Japończycy nie mają ostatnio wielu prawdziwych samochodowych nowości. Najpierw została zorganizowana światowa premiera koncepcyjnej wersji e Vitary w Tokio jesienią 2023 roku, potem światowa premiera w Mediolanie jesienią rok później, następnie w kwietniu 2025 r. przeprowadzono jazdy przedprodukcyjnym prototypem w ośrodku testowym w Niemczech. Wreszcie na targach branżowych Poznań Motor Show została zorganizowana polska premiera tego modelu. Po tych wszystkich wydarzeniach znam nowe Suzuki e Vitara coraz lepiej i... coraz bardziej mi się podoba. Dlatego cieszę się, że moment wprowadzenia tego modelu do sprzedaży w Polsce się zbliża. Niestety na stołecznej konferencji prasowej nie dowiedziałem się najważniejszego. Krajowy cennik tego modelu zostanie ogłoszony dopiero na przełomie lata i jesieni, czyli realnie po tegorocznych wakacjach.

Jakie są najważniejsze informacje dotyczące Suzuki e Vitara? Oto one:

Suzuki e Vitara to elektryczny SUV zbudowany przez Suzuki na nowej platformie HEARTECT-e

Nowe Suzuki ma kompaktowe wymiary: 4,28 m x 1,8 m x 1,64 m . Rozstaw osi to 2,7 m, a minimalny prześwit wynosi 18 cm

Nowe Suzuki e Vitara fot. Patryk Ptak/Suzuki

Parametry Suzuki e Vitara są przeciętne, ale jeździ się nim wyjątkowo dobrze

Z danych technicznych wynika, że to samochód elektryczny o przeciętnych parametrach, co powinno oznaczać stosunkowo atrakcyjne ceny. Po pierwszych jazdach prototypem wiem, że kiedy usiądziemy za kierownicą, Suzuki e Vitara pozytywnie zaskakuje dojrzałością. Jest cichsze, wygodniejsze i prowadzi się lepiej, niż się spodziewałem. Na pochwałę zasługują zwłaszcza nowoczesne i proste w obsłudze multimedia, które są kompletną nowością w samochodach tej marki. Można ponarzekać na twarde plastiki i niedostateczną ilość miejsca z tyłu, ale to jedyne zarzuty, które udało mi się sformułować, co oznacza, że samochód nie ma wielu widocznych na pierwszy rzut oka wad.

Ile powinien kosztować taki nowoczesny, ale skromny elektryczny SUV? Polski rynek sugeruje, że ceny tego modelu przed dopłatami muszą się zmieścić pomiędzy 100, a 200 tys. zł, bo takie granice wyznaczają najprostsze i najbardziej zaawansowane auta tej klasy na prąd. Magiczną granicę rozsądku wyznaczyłbym dokładnie pośrodku. Idealna cena podstawowej wersji nowego Suzuki e Vitara, to 150 tys. zł. Im bliższa będzie tej kwoty, tym większy sukces wieszczę nowemu Suzuki, które pod wieloma względami może stanąć w szranki nawet z elektryczną kompaktową klasą premium. Przejedźcie się nim, kiedy pojawi się w salonach sprzedaży tej marki, a sami przyznacie mi rację.