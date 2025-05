Gmina wydała miliony na nowe elektryczne autobusy. Teraz stoją bezczynnie

Władze gminy Muszyna, znanej z licznych uzdrowisk, postanowiły zakupić kilka egzemplarzy elektrycznych autobusów. Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji przyznanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety, pięć nowych pojazdów wartych łącznie ok. 10 mln złotych bezczynnie stoi, zamiast ułatwiać podróżowanie mieszkańcom jak również licznie odwiedzającym miasto kuracjuszom. Powód? Żaden z przewoźników nie jest zainteresowany ich użytkowaniem.

Muszyna wydała 10 mln na elektryczne autobusy. Pieniądze poszły w błoto?

Jak informuje redakcja portalu Radia RDN Małopolska, do tej pory wszystkie przetargi, w których miał zostać wyłoniony przewoźnik obsługujący nowe pojazdy, nie zostały rozstrzygnięte. "Za każdym razem przetargi trzeba było unieważniać" – stwierdza burmistrz Jan Golba w wypowiedzi udzielonej reporterom radia RDN. Jak dodaje, firmy "rywalizują między sobą i nie są zainteresowane tym, żeby te autobusy funkcjonowały".

W związku z powyższym, jako gmina musimy się tym zainteresować, żeby te autobusy funkcjonowały. Mamy rozwiązanie takie, które pozwoli po pierwsze dowozić dzieci do szkół autobusami elektrycznymi, żeby te autobusy również kursowały już w okresie sezonu tego bieżącego

- informuje burmistrz, jednak nie przedstawia szczegółów owego rozwiązania. Nie wyklucza jednak, że gmina sama zajmie się organizacją przewozów i we własnym zakresie zatrudni kierowców.

Przewoźnicy nie chcą korzystać z elektrycznych autobusów. Obawiają się wysokich kosztów

Włodarz miasta zauważył, że niechęć przewoźników może brać się z faktu wysokich kosztów, w tym również ubezpieczeń. W przypadku nowych autobusów są one znacznie wyższe niż w tych już nieco bardziej wysłużonych. "Też uczciwie trzeba sobie powiedzieć, że przewoźnicy nie za bardzo są zainteresowani nowym taborem, bo utrzymanie nowego taboru kosztuje dużo więcej np. w przypadku ubezpieczenia. Jeżeli przykładowo wartość autobusu wynosi 100 tysięcy złotych, to możemy prosto przeliczyć, jakie jest ubezpieczenie, to jest kilka tysięcy. Jeżeli to są autobusy o wartości kilku milionów, no to wiadomo, ubezpieczenie jest warte około 100 tysięcy złotych. Ja się nie dziwię, bo to jest ich biznes, ale z drugiej strony ja chciałbym jednak mieć wyższy standard" - przyznaje burmistrz Jan Golba.

Co ciekawe, w obliczu nierozstrzygniętych przetargów mieszkańcy miasta zaczęli podejrzewać, że władze miasta musiały zwrócić milionowe dotacje, które zostały przyznane na zakup nowych autobusów. Burmistrz jednak rozwiewa plotki, stwierdzając, że do niczego takiego nie doszło. Co ciekawe, miasto planuje już zakup kolejnych sześciu niskoemisyjnych pojazdów.