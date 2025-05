Zanim łatwiej dojedziesz w Bieszczady nadrzucisz kilometry objazdami. Nowy most w budowie

Kierowców poruszających się drogą wojewódzką nr 886 w Domaradzu (woj. podkarpackie) czekają poważne utrudnienia. We wtorek, 20 maja, zamknięty zostanie fragment trasy, jak i przyległa do niej droga gminna nr 115607R. Powodem jest rozpoczęcie długo wyczekiwanej budowy nowego mostu na rzece Stobnica. Prace mają potrwać aż do końca 2025 roku.

Jak poinformowała Joanna Szarata, rzeczniczka Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, zamknięcie drogi to konieczny krok dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wykonawcom, jak i uczestnikom ruchu drogowego. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla regionu, ponieważ droga wojewódzka nr 886 jest jedną z ważniejszych tras łączących centralne Podkarpacie z południowo-wschodnią częścią województwa – w tym z Sanokiem i Bieszczadami.

Nowy most w Domradzu. Będzie bezpieczniejszy i bardziej funkcjonalny

Nowy most, który powstanie w miejscu dotychczasowej, wysłużonej przeprawy, ma mieć 73 metry długości i 15,7 metra szerokości. Projekt przewiduje budowę jezdni o szerokości 7 metrów, a także wytyczenie chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej. Dzięki temu przeprawa ma stać się znacznie bardziej funkcjonalna i bezpieczna.

Koszt inwestycji przekracza 11,1 mln zł. Jej wykonawcą jest firma Strabag, która oprócz budowy mostu zrealizuje również szereg dodatkowych prac. W planach jest przebudowa 344-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej, modernizacja skrzyżowania z drogą gminną oraz umocnienie koryta rzeki Stobnica, które szczególnie w okresach intensywnych opadów może stanowić zagrożenie dla infrastruktury.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Wytyczono objazdy

Na czas robót wyznaczone zostaną objazdy. Lżejsze pojazdy, o masie do 15 ton, będą kierowane drogą powiatową nr 2028R – od skrzyżowania z DW886 w miejscowości Blizne do drogi krajowej nr 19 w Jasienicy Rosielnej. Cięższe pojazdy (powyżej 15 ton) pojadą dłuższą trasa — najpierw DK19 do Miejsca Piastowego, a następnie DK28 przez Rymanów aż do Sanoka.

Drogowcy wytyczyli odpowiednie objazdy. Fot. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Choć zamknięcie drogi na tak długi czas może budzić niezadowolenie kierowców, władze regionu podkreślają, że inwestycja jest niezbędna. Istniejący most był w złym stanie technicznym i nie spełniał już współczesnych norm bezpieczeństwa. Po zakończeniu prac nowa infrastruktura ma poprawić nie tylko płynność ruchu, ale także komfort i bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi, również pieszych i rowerzystów.