Polskie miasto nie boi się autobusów na wodór. Do końca roku kupi aż 26 sztuk

Miastem-innowatorem jest Chełm. "Krok po kroku zmieniamy komunikację miejską w Chełmie. Obecnie jest ona bezpłatna, a niebawem, dzięki nowej flocie, będzie także bardzo nowoczesna" – mówił podczas konferencji prasowej Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Miejscowość zamówiła 26 autobusów wodorowych marki NesoBus od Grupy Polsat Plus i ZE PAK. Inwestycja została oszacowana na 97 mln zł.

5 wodorowych autobusów na początek. Do jesieni Chełm dostanie 21 kolejnych

Pierwsze pięć pojazdów już trafiło do floty Chełmskich Linii Autobusowych. W najbliższych dniach wyjadą na ulice miasta. Dostawa kolejnych została przewidziana na czerwiec. Jesienią zamówienie powinno zostać zrealizowane w pełni.

Czemu Chełm wybrał autobusy wodorowe? Na początek chodzi o ekologię. Pojazdy zasilane ogniwem paliwowym nie emitują spalin i trujących substancji w postaci m.in. drobnych pyłów PM 2,5. One wręcz oczyszczają powietrze. Filtrują z niego zanieczyszczenia w ramach ogniwa. Napęd tego typu oznacza natomiast jeszcze dwie rzeczy. Produkcję prądu służącego do zasilania silników elektrycznych oraz emisję pary wodnej z "rury wydechowej".

Kolejną zaletą autobusów wodorowych jest komfort. Zarówno komfort podróżowania wynikający z nowoczesnych pokładów pasażerskich, jak i komfort jazdy w mieście. Bezdźwięcznej jazdy. Za emisję hałasu takiego autobusu odpowiadają wyłącznie opony.

Skąd Chełm będzie brał wodór do tankowania autobusów?

26 autobusów wodorowych wymaga jednak tankowania. Skąd Chełm weźmie ekologiczne "paliwo"? Pojazdy będą tankowane na mobilnej, kontenerowej stacji zlokalizowanej przy ul. Chemicznej w Chełmie. Dostawcą wodoru będzie firma PAK-PCE z Grupy Polsat Plus. Zielony wodór dla chełmskich autobusów jest natomiast produkowany w Koninie. W zakładzie Grupy Polsat. "Paliwo" spełnia międzynarodowe normy czystości wodoru do ogniw paliwowych w samochodach osobowych, autobusach i samochodach dostawczych.

Grupa Polsat widzi spory rynek w segmencie autobusów wodorowych. Dlatego w Polsce nie tylko produkuje wodór, ale i składa same pojazdy. Fabryka autobusów wodorowych w Świdniku wyprodukowała i dostarczyła dotychczas łącznie 40 NesoBusów, w tym 20 dla Rybnika, 10 dla Gdańska, 5 dla Konina i ostatnio 5 dla Chełma.