Zmiana cen na stacjach. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 12 maja

Ostatnie zawirowania na rynku naftowym związane z m.in. ogłoszeniem zwiększenia wydobycia ropy przez kraje OPEC+, przyczyniły się do spadku cen surowca na giełdzie. Kurs ropy Brent zanurkował poniżej poziomu 60 dolarów za baryłkę, jednak w ciągu kilku dni powrócił do i tak atrakcyjnego pułapu ok. 64 USD/bbl. Rzecz jasna odbiło się to na cenach gotowych paliw w rafineriach.

Jak informuje branżowy portal e-petrol.pl, wszystkie oferowane w hurcie paliwa potaniały. Benzyna Pb95 została przeceniona o 48 zł do poziomu ok. 4413 zł/m3, natomiast w przypadku oleju napędowego cena wyniosła 4425 zł/m3, co oznacza obniżkę o 81 zł. "Zmiany te wynikają przede wszystkim z lekkiego osłabienia notowań ropy naftowej na rynkach międzynarodowych oraz stabilizacji kursu złotego wobec dolara. Spadek cen w hurcie może w najbliższym czasie przełożyć się na dalsze korekty cen detalicznych, choć z pewnym opóźnieniem wynikającym z logistyki" - przewidują branżowi eksperci. Jak zatem będą prezentowały się ceny?

Zmiana cen paliw. Szykują się kolejne korekty

Zdaniem analityków wspomnianego wcześniej portalu w tym tygodniu ceny ponownie zaliczą obniżki. Oczywiście nie będą to rekordowe korekty, ale mimo wszystko dadzą powody do uśmiechu. "Dla benzyny Pb98 ceny kształtować się będą w przedziale 6,52–6,63 zł/l, a benzyna Pb95 (E10) będzie oferowana w cenie od 5,71 do 5,83 zł/l. W przypadku oleju napędowego (diesel) oczekuje się cen w zakresie 5,74–5,85 zł/l. Dla autogazu (LPG) prognozowany jest przedział 2,92–2,99 zł/l" - stwierdzają eksperci.

Prognozy cen paliw e-petrol 12-18.05.2025 r.

Benzyna Pb98 - od 6,52 do 6,63 zł/l

Benzyna Pb95 - od 5,71 do 5,83 zł/l

Olej napędowy - od 5,74 do 5,85 zł/l

LPG - od 2,92 do 2,99 zł/l

Coraz tańsze paliwa. Prognozy cen firmy Reflex

Dalsze obniżki cen przewidują również eksperci firmy Reflex. Ich zdaniem przeceny na rynku hurtowym z początku maja mogą w najbliższej przyszłości podtrzymać spadkowy trend. "Spodziewamy się obniżek cen w detalu w kolejnym tygodniu do 4 - 6 groszy na litrze [...]" - stwierdzają analitycy. Zgodnie z prognozami ceny paliw przygotowanymi przez firmę Reflex, kierowcy mogą spodziewać się na stacjach poniższych cen: