Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 12 maja

Od kilku tygodni kierowcy doświadczają na stacjach paliw spadków cen detalicznych. Miesiąc maj również rozpoczął się od obniżek widocznych na pylonach i trend ten w najbliższym tygodniu zostanie utrzymany. Jak zauważają analitycy biura e-petrol, na rynku hurtowym paliw w Polsce w piątek 9 maja odnotowano spadki cen wszystkich głównych produktów w porównaniu do poziomów z 1 maja. Średnia cena benzyny Pb98 wyniosła 4850 zł za metr sześcienny, co oznacza spadek o 46 zł. Benzyna Pb95 potaniała o 48 zł i kosztuje obecnie średnio 4413 zł/m sześc. Największą obniżkę odnotowano w przypadku oleju napędowego, którego cena spadła o 81 zł i wynosi 4425 zł za metr sześcienny.

Cenowego szoku po majówce nie będzie

Trend spadków cen w hurcie może w najbliższym czasie przełożyć się na dalsze korekty cen detalicznych, choć z pewnym opóźnieniem wynikającym z logistyki. Prognozy analityków są więc ponownie korzystne dla zmotoryzowanych. Jakich cen paliw powinniśmy się spodziewać w połowie maja?

Nadchodzący tydzień przyniesie kierowcom powody do zadowolenia. W okresie między 12 i 18 maja, specjaliści z e-petrol przewidują dla najpopularniejszej benzyny E10 (Pb95) ceny w przedziale od 5,71 do 5,83 zł za litr. Dla benzyny 98-oktanowej prognoza ceny wynosi 6,52–6,63 zł/l. W przypadku oleju napędowego (ON) oczekuje się cen w zakresie od 5,74 do 5,85 złotych za litr. Trend spadkowy dotyczyć powinien też autogazu (LPG), dla którego prognozowany jest przedział 2,92–2,99 zł/l.

Prognoza cen paliw od 12 do 18 maja (dane biura e-petrol)

Pb95 – od 5,71 do 5,83 zł/l

Pb98 – od 6,52 do 6,63 zł/l

ON – od 5,74 do 5,85 zł/l

LPG – od 2,92 do 2,99 zł/l