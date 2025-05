Wojna handlowa pokrzyżowała plany Elona Muska. Teraz wykorzysta porozumienie USA - Chiny

W przeciwieństwie do Donalda Trumpa, Elon Musk odnosi się do pomysłów podnoszenia ceł z wyraźnym sceptycyzmem. Nie raz odradzał prezydentowi USA wchodzenie na handlową wojenną ścieżkę. Jak to jednak z politykami i rekinami biznesu bywa – apele na nic się nie zdały. Nowe stawki, jakimi Trump objął chińskie produkty, sięgnęły aż 145 proc.! Pekin odpowiedział ogniem na ogień, podnosząc cła na amerykańskie towary do 125 proc. Nietrudno zgadnąć, że pokrzyżowało to plany wielu firm – w tym również Tesli.

Wojna handlowa zawieszona. Elon Musk nie traci czasu

Władze obu państw poszły jednak po rozum do głów i podczas weekendowych pertraktacji w Genewie uzgodniły zawieszenie wzajemnych ceł. Porozumienie ma charakter tymczasowy. Przez najbliższe 90 dni cła na chiński import zostaną obniżone do 30 proc., natomiast Chiny zredukują taryfy na amerykańskie produkty do 10 proc.

Jak informuje agencja Reuters, Elon Musk natychmiast wykorzystał rozejm, by ściągnąć do USA jak najwięcej komponentów potrzebnych do produkcji modeli Semi i Cybercab. Jeszcze niedawno plany uruchomienia tych pojazdów wisiały na włosku, ale teraz stają się coraz bardziej realne. Zgodnie z dotychczasową strategią, Tesla planuje rozpoczęcie niskowolumenowej produkcji obu modeli już w październiku, natomiast pełnoskalowy montaż ma ruszyć w 2026 roku. Cybercab ma powstawać w Teksasie, natomiast ciężarówka Semi – w Nevadzie.

Problemy Tesli. Klienci i inwestorzy czekają

Trumpowskie taryfy nie ominęły Elona Muska – jednego z najbliższych politycznych sojuszników nowego-starego prezydenta. Ekscentryczny miliarder, znany z przywiązania do idei wolnego handlu, wielokrotnie podkreślał, że cła są szkodliwe, szczególnie dla globalnych firm takich jak Tesla. W kwietniu, podczas ogłoszenia wyników finansowych za pierwszy kwartał, Musk przyznał, że apelował do Trumpa o obniżenie taryf — jak widać bezskutecznie.

Do sprawy ceł odniósł się również dyrektor finansowy Tesli, Vaibhav Taneja. Zaznaczył, że wyższe stawki celne utrudniają inwestycje kapitałowe, ponieważ firma zmuszona jest sprowadzać kluczowy sprzęt z Chin. Jest on niezbędny do rozbudowy linii produkcyjnych w amerykańskich fabrykach. Bez chińskich maszyn nie jest możliwe zrealizowanie zamówień na wspomniane wcześniej ciągniki Semi, na które od dawna czekają tacy rynkowi magnaci jak m.in. PepsiCo.

Rozpoczęcie produkcji zarówno ciężarówki Semi, jak i autonomicznego Cybercab, jest wyczekiwane nie tylko przez klientów, ale również przez inwestorów. Taki ruch mógłby znacząco wpłynąć na wzrost wartości akcji Tesli, które po wyborach i medialnej burzy wokół Muska – oskarżanego o sympatyzowanie z faszyzmem – zaczęły gwałtownie tracić na wartości. Co więcej, bliska relacja Muska z Trumpem oraz pewien "dług wdzięczności" mogą przyspieszyć uzyskanie zgody na uruchomienie usługi robotaxi, realizowanej za pomocą autonomicznych pojazdów modelu Cybercab. To również mogłoby podnieść wartość notowań marki.