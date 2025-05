Wielki japoński koncern walczy o przyszłość. Zamknie 7 fabryk i zwolni aż 20 tys. pracowników

Restrukturyzacja - to słowo, które często powtarza się w doniesieniach o sytuacji, w której znalazł się jeden z największych japońskich koncernów motoryzacyjnych. Z poważnymi problemami zmaga się Nissan, dla którego ostatnie lata to bardzo burzliwy okres. To bowiem nie tylko afera związana z aresztowaniem prezesa Carlosa Ghosna. W historii zapisały się trudne chwile w ramach sojuszu z francuskim Renault, kiepskie wyniki finansowe, fiasko rozmów z Hondą oraz spadek sprzedaży samochodów na kluczowych rynkach na świecie (przede wszystkim w USA i Europie).

Restrukturyzacja w wydaniu Nissana będzie dość bolesna. Firma ogłosiła plan pod nazwą Re:Nissan. Szczegóły przedstawił Ivan Espinosa, który od marca 2025 r. zajmuje stanowisko prezesa (odpowiada także za Dongfeng Motor). Meksykański menedżer związany jest z Nissanem od 2003 r. i powoli piął się w górę - zaczynał od stanowiska specjalisty ds. produktów w Nissan Mexicana. Zna firmę jak mało kto.

Siedem fabryk do zamknięcia

Bolesne cięcia dotkną wielu. Aż 20 tys. zatrudnionych pożegna się z pracą w Nissanie. Redukcja zatrudnienia oznacza także konsekwencje dla istniejących zakładów. W ciągu dwóch najbliższych lat Nissan zamknie siedem fabryk. Szczegółów jednak nie zdradzono. Nietrudno jednak zgadnąć, że duży wpływ będzie mieć analiza efektywności, lokalnej konkurencji i prognoz co do popytu. Tak przynajmniej było w przypadku inwestycji Nissana w Ameryce Południowej, Indiach, Tajlandii i w Chinach.

Nowo wyprodukowane samochody Nissana czekają na załadunek w porcie Nissan

Nissan już kończy działalność w Argentynie, gdzie powoli wygaszana jest produkcja samochodów (fabryka Renault w Kordobie). Skorzysta na tym Meksyk. Głównym ośrodkiem produkcyjnym w regionie stanie się zakład CIVAC w Morelos specjalizujący się m.in. w pikapach (Frontier, Navara). Otwartą kwestią pozostaje, czy w związku z cłami w USA meksykańskie zakłady także nie zmniejszą produkcji samochodów.

Zrezygnowano także z dość nowej fabryki (uruchomiono ją w listopadzie 2020 r.) w prowincji Jiangsu w Chinach (bardzo silna konkurencja ze strony lokalnych producentów). Już w połowie 2024 r. stanęła w niej linia produkcyjna modelu Qashqai (produkcja ok. 130 tys. aut rocznie), która funkcjonowała w ramach partnerstwa z chińskim koncernem Dongfeng Motor.

Zakłady Nissan Smyrna w USA Nissan

Amerykanie i Brytyjczycy już się boją

Plan Re:Nissan już odczuwają Amerykanie. Pierwsze ograniczenia wprowadzane są w fabrykach Nissana na terenie USA. W zakładach w Tennessee (Decherd i Smyrna) i Missisipi (Canton) produkcja zmniejszy się o ok. 25 proc. A to oznacza sporą reorganizację pracy dla lokalnej kadry.

A co z Europą? Ważą się losy zakładów w brytyjskim Sunderland. Rzecznik prasowy Nissan UK cytowany przez Sky News przyznał, że obecnie trwają szczegółowe analizy dotyczące zapowiedzianych redukcji mocy produkcyjnych. To ostatnia europejska placówka japońskiej marki. Wcześniej, bo w grudniu 2021 r., zakończono produkcję w fabryce Zona Franca w Barcelonie (powstawały w niej takie modele jak m.in. Patrol, Pulsar, e-NV200, Pathfinder, Terrano, Navara). Wówczas z pracą pożegnało się trzy tys. osób. W ramach nowego planu będzie ich znacznie więcej.