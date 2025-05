Przygotowania do budowy metra w Krakowie idą sprawnie. Wiadomo, jaką długość będzie miał pierwszy odcinek

Kraków mocno dynamicznie przygotowuje się do budowy podziemnej kolei miejskiej. W stolicy Małopolski powstał nawet Społeczny Komitet Budowy Metra. Podczas jego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami wypłynęły pierwsze informacje o budowie. Wiadomo, jak będzie wyglądać początkowa nitka i jakie są plany rozbudowy.

Jak będzie wyglądać pierwsza linia krakowskiego metra?

Jak informuje Dziennik Polski, centralny tunel metra w Krakowie ma liczyć 6 km. Zostanie poprowadzony od ronda Młyńskiego przez Olszę, rondo Mogilskie, rejon Dworca Głównego, ul. Karmelicką do stacji przy Akademii Górniczo-Hutniczej. Na trasę w takim kształcie miasto czeka na wydanie decyzji środowiskowej.

Dalszy przebieg nitki nie jest znany. Rozpatrywanych jest tak naprawdę aż kilka scenariuszy. Pociągi z pewnością pojadą w kierunku południowego wschodu miasta i Nowej Huty. To jednak nie koniec. Społeczny Komitet Budowy Metra uważa, że naturalnym kierunkiem zakończenia tej linii powinien się zatem stać zachód. Dzięki temu M1 dotarłaby na osiedle Kliny albo dalej do Opatkowic. To by sprawiło, że linia M1 mogłaby obsłużyć mieszkańców w sumie nawet pięciu dzielnic Krakowa.

Kraków ma ambicje. Komitet mówi już o drugiej linii z zachodu na wschód

Budowa części linii M1 sprawiłaby, że podróż od stacji Nowa Huta do stacji Teatr Słowackiego trwałby około 16 minut. Wizja szybkiego transportu kusi zatem także mieszkańców innych rejonów Krakowa. W efekcie Społeczny Komitet Budowy Metra mocno wybiega w przyszłość. Bo jego przedstawiciele już dziś mówią o tym, że druga linia krakowskiego metra powinna zostać poprowadzona z północnego zachodu na wschód miasta. To by oznaczało, że połączy teren dzielnic Bronowice i Krowodrza z terenem dzielnic Podgórze i Bieżanów Prokocim.

Trudnością na budowie obydwu nitek krakowskiego metra jest Wisła. Każda z linii musiałaby przecinać jej nurt. "W ramach planowania strategicznego trzeba będzie ustalić lokalizacje dwóch głębokich tuneli metra pod rzeką: dla potrzeb linii M1, mówiąc w skrócie, na zachód od Wawelu, a dla linii M2 – na wschód od Wawelu" – powiedział Dziennikowi Polskiemu Wojciech Matyjasiak, sekretarz zarządu Społecznego Komitetu Budowy Metra.

Plany się klarują. Kraków na razie ma głównie pomysły

Plany brzmią imponująco. Jak jednak mają się do rzeczywistości? Te dwa obrazy występują w mocnym oddaleniu – że tak powiem mocno delikatnie. W chwili obecnej Kraków ma zarys koncepcji i stara się o decyzję środowiskową dla pierwszego fragmentu. Poza tym przygotowuje jeszcze jeden dokument. Mowa o studium rozwoju metra w Krakowie. To ma być gotowe w czerwcu 2025 r.