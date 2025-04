Tak górale walczą z drogowcami. Rozbudowa Zakopianki budzi spory na Podhalu

Jak informuje portal Zakopane Nasze Miasto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje do 2030 roku przebudować Zakopiankę na jej ostatnim odcinku, a więc części między Nowym Targiem a Zakopanem. W zeszłym roku udało się zakończyć budowę poprzedzającego go fragmentu Rdzawka - Nowy Targ, na który składa się wygodna dwujezdniowa droga. Niestety, gdy wjeżdżamy do Nowego Targu, trasa zmienia się ponownie w ciasną, jednojezdniową drogę, na której obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Jak dobrze wiadomo, w sezonie turystycznym podróżowanie do Zakopanego staje się udręką - pokonanie ok. 20-kilometrowej trasy często wiąże się z jazdą w korku.

Co najgorsze, zgodnie z przewidywaniami GDDKiA ruch na trasie w ciągu kilku następnych dekad może wzrosnąć o nawet 50 proc. - z poziomu 22 tys. pojazdów dziennie do ponad 30 tys. Niestety, nic nie wskazuje na to, że przepustowość ostatniego fragmentu Zakopianki ma szansę się poprawić. Dodatkowo planowana na 2028 rok modernizacja prawdopodobnie niewiele zmieni.

Drogowcy nie mają złudzeń. Przebudowa Zakopianki niczego nie zmieni

Jak stwierdza przedstawicielka GDDKiA, cytowana przez wspomniany wcześniej portal, stwierdziła, że inwestycja nie przyniesie szczególnej poprawy przepustowości na trasie. "Nie oszukujmy się, modernizacja zakopianki, jaką planujemy, niewiele pomoże" - przyznała bez ogródek. W gruncie rzeczy przebudowa trasy w niewielkim stopniu zmieni kwestię płynności ruchu. W ramach budowy powstać mają ronda oraz dodatkowe pasy ruchu, które będą stosowane jedynie na poszczególnych krótkich odcinkach. Co więcej, przebudowane mają zostać skrzyżowania, a niektóre wjazdy i zjazdy na trasę zostaną zlikwidowane.

Inwestycja ma jednak podnieść poziom bezpieczeństwa na trasie. Wzdłuż DK47 mają powstać nowe chodniki oraz drogi rowerowe, a na odcinku Biały Dunajec-Zakopane ulokowane zostaną skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Całość pochłonie ok. 200 mln zł. Prace mają się rozpocząć w 2028 roku, jednak, wnioskując po sprzeciwie mieszkańców, może do nich w ogóle nie dojść.

Mieszkańcy domagają się modyfikacji projektu przebudowy Zakopianki

Na ten moment inwestycja jest w fazie projektowej. Pierwsze szkice zostały już zaprezentowane lokalnej społeczności z Szaflar i Nowego Targu. Propozycje drogowców spotkały się ze sprzeciwem mieszkańców, którzy domagają się wprowadzenia zmian w projekcie. Podczas oficjalnych konsultacji w Szaflarach wójt Rafał Szkaradziński zaprezentował listę 20 postulatów, które do tej pory wpłynęły ze strony gminy.

Jednym z elementów, którego usunięcia domagają się mieszkańcy, jest planowane zlikwidowanie lewoskrętów z dróg podporządkowanych. Jak zakłada projekt, wyjeżdżając spod urzędu gminy w Szaflarach w stronę Nowego Targu, kierowcy najpierw musieliby skręcić... w stronę Zakopanego, a dopiero po półkilometrowej jeździe zawrócić na nowym rondzie. "Takie rozwiązanie powoduje, że po modernizacji życie lokalnych mieszkańców zostanie utrudnione" – mówi Sławomir Furca, zastępca wójta Szaflar.

Kolejna zmiana to budowa ekranów akustycznych o łącznej długości ponad 750 metrów. Opinie są podzielone. Jedni cieszą się na myśl o ciszy, inni obawiają się, że zasłonią one ich przydrożne biznesy. "Ja się bardzo cieszę, bo w końcu będzie u mnie ciszej, a poza tym kierowcy stojący w korkach nie będą cały czas zaglądali do mnie" – przyznała jedna z mieszkanek. Problemem okazuje się również planowana przebudowa chodnika wzdłuż zakopianki. "Po co? Przecież ten chodnik był zrobiony stosunkowo niedawno, 3–4 lata temu. Dlaczego taka niegospodarność?" – dopytywali urzędnicy.

Mieszkańcy Nowego Targu sprzeciwia się budowie drogi serwisowej, która miałaby odciąć od głównego ruchu stację paliw Circle K. Kontrowersje budzi też planowane przejście dla zwierząt nad drogą krajową – szerokie na 40 metrów, które według GDDKiA może być najdroższym elementem całej inwestycji. Co ciekawe, sama GDDKiA nie chce go budować, ale względy ochrony środowiska mogą to wymusić.