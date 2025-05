W tym zawodzie można zarobić 9 tys. zł. Mimo to brakuje chętnych do pracy

Polska jest liderem branży transportowej. Posiadamy dużą flotę pojazdów, ogromną ilość firm i... atrakcyjne stawki. Właśnie dlatego obsługujemy nawet 20 proc. wszystkich połączeń kołowych, dalekobieżnych w Unii Europejskiej. To powód do domu? W pewnym sensie tak. To jednak też przyczyna pewnych problemów. Coraz poważniejszych problemów, warto dodać.

Tylko 4 proc. branży to młodzi kierowcy. Młodych nie zachęca nawet pensja

Już dziś w polskiej branży transportowej brakuje od 100 tys. do 200 tys. kierowców. Szacunki bywają w tym przypadku różne. Wszystkie mają jednak pewien punkt wspólny. Ten dotyczy braku młodych kierowców. Dziś prowadzący do 25. roku życia stanowią zaledwie 4 proc. wszystkich zatrudnionych osób. To oznacza mniej więcej tyle, że branża się starzeje. Wraz z odchodzeniem na emeryturę kolejnych kierowców ilość wakatów będzie się zatem powiększać.

Nie ma się zatem co dziwić, że jak przypomina serwis etransport.pl, kierowcy zawodowi od lat pojawiają się w barometrach zawodów w kategorii deficyty praktycznie w każdej części kraju. Sytuacji nie poprawiają nawet dobre zarobki w tym zawodzie. Dziś w przewozach krajowych można zarobić nawet 6000 zł miesięcznie. Obsługa tras poprowadzonych poza UE może oznaczać pensję przekraczającą nawet 9000 zł.

Może brakować 745 tys. kierowców w UE. Jak temu zaradzić?

Sytuacja już dziś nie wygląda dobrze. Z biegiem lat stanie się jednak naprawdę tragiczna. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego szacuje, że w 2028 r. w Europie w sektorze transportowym może brakować nawet 745 tys. kierowców. Żeby tak złe statystyki nas nie dogoniły, trzeba podejmować działania już teraz. Te mogą być realizowane wielotorowo. Dobrym przykładem jest m.in.:

poszukiwanie "siły roboczej" za granicą. W tym wśród młodych kierowców z dalekich części świata. Europa może nie mieć innego wyjścia. Do końca 2025 r. potrwa m.in. program "Mobilność wykwalifikowanych kierowców dla Europy", który jest skierowany do Egiptu, Tunezji, Bangladeszu, Kenii, Maroka, Nigerii czy Pakistanu.

obniżanie wymagań stawianych przed kierowcami zawodowymi. Obniżenie wieku dopuszczenia do kierowania może zwiększyć zainteresowanie staraniem się o uprawnienia i wykonywaniem tego zawodu. Zwiększy też zakres poszukiwania nowych pracowników.

Działania, których nie podejmiemy dziś na rzecz transportu, mogą sparaliżować ten rynek już za kilka lat. I naprawdę nie ma już czasu na zastanawianie się. Szczególnie że mówimy o sektorze, który odpowiada w UE za prawie 90 proc. wszystkich przewozów ładunków.