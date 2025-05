Prąd zamiast diesla. Oto czym wkrótce pojedziesz na Pomorzu, gdy zrezygnujesz z auta

Samorząd wojewódzki przeznaczy ponad 55 mln zł na zakup 15 nowych elektrycznych autobusów. W tę kwotę wliczony jest również koszt nabycia i instalacji ładowarek. Łącznie powstanie 10 stacji, które umożliwią bezproblemowe kursowanie pojazdów na trasach międzymiastowych. Oczywiście samorządowcy nie sfinansują całej inwestycji z budżetu województwa. 42 mln zł pochodzić będzie z unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Nowe elektryczne autobusy na Pomorzu

W ogłoszonym przez samorząd przetargu zwycięską ofertę złożyła firma ABP Bus & Coach ze Słupska, jeden z polskich dealerów pojazdów marki IVECO. Zgodnie z wymogami samorządu, przedsiębiorstwo dostarczy nowe niskopodłogowe autobusy oferujące minimum 39 miejsca siedzące oraz jedno miejsce dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na wyposażeniu pojazdu znajdzie się klimatyzacja, monitoring, system informacji pasażerskiej, a także haki do przewozu rowerów czy też ładowarki USB.

Co więcej, nowe pojazdy mają być wyposażone w baterie pozwalające na przejechanie co najmniej 300 km bez ładowania, a ich pełne naładowanie ma trwać do pięciu godzin. Warto dodać, że pojazdy mają gwarantować co najmniej 15 lat eksploatacji przy rocznym przebiegu wynoszącym ok. 80 tys. km.

Naszym zamiarem jest nie tylko zwiększanie udziału czystego transportu, ale również likwidacja tzw. wykluczenia komunikacyjnego. Te pojazdy pojadą choćby do Człuchowa, Miastka czy Kępic i Helu. Dzięki temu będziemy mogli zaoferować mieszkańcom lepszy dojazd do szkół, miejsc pracy czy ośrodków zdrowia i placówek kulturalnych

– stwierdza marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, cytowany przez wyborcza.pl.

Elektryki przewiozą podróżnych na Pomorzu. Gdzie pojawią się w pierwszej kolejności?

Zgodnie z planami samorządowców nowe elektryczne autobusy będą kursowały na trasach Słupsk – Kępice – Miastko, Kościerzyna – Chojnice – Człuchów, a także Reda – Władysławowo – Hel. Na początku, dokładnie do połowy marca przyszłego roku, dostarczone zostaną pierwsze cztery pojazdy. Równocześnie zamontowane zostaną dwustanowiskowe ładowarki - po dwie w Kościerzynie, Chojnicach, Słupsku, Miastku i Gdyni. Ich dokładna lokalizacja zostanie ustalona przez samorząd. Pozostałe pojazd mają zostać dostarczone do maja przyszłego roku.