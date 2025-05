Warszawa stanie w korkach. Aktywiści zablokują dzisiaj trzy kluczowe mosty

Działacze organizacji Ostatnie Pokolenie po raz kolejny postanowili zablokować warszawskie ulice. Jak tłumaczą, bezpośrednią przyczyną akcji jest brak odzewu ze strony prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego, od którego to oczekiwali spełnienia wysuniętych przez siebie żądań. Dotyczyły one udzielenia oficjalnego poparcia postulatom grupy oraz zorganizowania spotkania z premierem Donaldem Tuskiem.

"To w maju kampania wyborcza będzie najostrzejsza. Ostatnie Pokolenie nie pozwoli kandydatom na zapomnienie o kryzysie klimatycznym i kilkunastu milionach mieszkańców małych miejscowości, wciąż wykluczonych transportowo. [...] Ponad 150 osób będzie blokować warszawskie mosty. To powtórka akcji sprzed roku. Wtedy wolontariuszy było kilka razy mniej" - stwierdzają aktywiści w poście opublikowanym na Facebooku.

Kierowcy z Warszawy muszą przygotować się na utrudnienia. Aktywiści zablokują mosty

Tuż po godzinie 8.00 aktywiści zaczęli gromadzić się na Placu Zamkowym. Następnie grupa ok. 150 osób skierowała się w stronę mostu Śląsko-Dąbrowskiego, gdzie też zablokowała ruch na jezdni w kierunku Pragi. Niestety, kierowcy mogą spodziewać się dzisiaj blokady także na dwóch innych przeprawach - Moście Świętokrzyskim i Moście Poniatowskiego.

Aktywiści nie powiedzieli ostatniego słowa. Domagają się zmian

Działacze Ostatniego Pokolenia domagają się od rządu zrealizowania ich dwóch głównych postulatów. Chodzi o skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100 proc. środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025, a także stworzenie wspólnego biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju.

Wydaje się jednak małoprawdopodobne, by rząd przychylił się do pomysłów aktywistów. Co więcej, sposób działania organizacji został już potępiony przez władze. Wystarczy wspomnieć o wypowiedzi premiera Donalda Tuska, który w tamtym roku odniósł się do licznych akcji Ostatniego Pokolenia. "Blokowanie dróg, niezależnie od politycznych intencji, stwarza zagrożenie dla państwa i wszystkich użytkowników dróg. Wezwałem odpowiednie służby do zdecydowanego reagowania i przeciwdziałania takim akcjom" - stwierdził Prezes Rady Ministrów.