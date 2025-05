Uważajcie na "rondziarzy", którzy grasują w Warszawie. Jeden już zarobił 245 tys. zł

Rozmowa z detektywką zajmującą się procederem wyłudzeń odszkodowań po kolizjach udzieliła wywiadu dziennikarzowi stołecznej Wyborczej. Można się z niego dowiedzieć, jaki jest schemat postępowania kierowców, którzy się dopuszczają takich przestępstw, a przede wszystkim, jak unikać wpadnięcia w ich sidła. Trzeba uważać przede wszystkim na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, ale nie tylko tam.

Pytanie za tysiące złotych: jak nie zostać ofiarą "rondziarza"?

Uważaj na ruch przez cały czas, a nie tylko przed zmianą pasa lub zjazdem z ronda

Nie opuszczaj ronda bezpośrednio z innego pasa, niż skrajny prawy. Zmień go wcześniej

Prawidłowo ustaw wszystkie lusterka

Ufaj elektronicznemu ostrzegaczowi przed obiektami w "martwym polu"

Przed manewrem zmiany pasa spójrz nie tylko w lusterko, ale i w boczną szybę

Zasady działania "rondziarzy" wyjaśnia detektywka pracująca dla firm ubezpieczeniowych

Anonimowa osoba pracująca dla firm ubezpieczeniowych opowiedziała Sebastianowi Słowińskiemu z serwisu Wyborcza.pl, kim są "rondziarze". To kierowcy, którzy jeżdżą po stolicy i prowokują kolizję w sytuacjach, które nie będą wskazywać na ich winę. Skąd takie określenie tych osób? Otóż popularne w Warszawie ronda, są dla nich najlepszym miejscem na łatwy zarobek. Z opublikowanych informacji wynika, że w ten sposób niektórzy oszuści potrafią zarobić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych w tydzień, a rekordzista mógł pochwalić się zyskiem wynoszącym przez sześć lat działalności aż 245 tys. zł.

Jaki jest schemat działania takich kierowców-przestępców i dlaczego najbardziej lubią skrzyżowania o ruchu okrężnym? To proste: tam najłatwiej spowodować kolizję w taki sposób, że nawet policjanci często przyznają im rację. "Rondziarz" potrafi krążyć po takim skrzyżowaniu nawet pół godziny. Porusza się prawym pasem i stara ukryć w tzw. martwej strefie kierowców jeżdżących po wewnętrznej. To znaczy, że jedzie nieco z tyłu, na wysokości ostatniego słupka auta ofiary. W takiej sytuacji często jest niewidoczny w jego lusterkach. Prędzej czy później trafia na kierowcę, który chce opuścić rondo. W tym celu powinien ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu, którzy są po prawej stronie, czyli na zewnętrznym pasie. Tam właśnie czai się "rondziarz", problem w tym, że ofiara może go nie zauważyć, zwłaszcza jeśli przyspieszy w ostatniej chwili.

Taki wyłudzeniami zajmują się często członkowie zorganizowanych grup przestępczych

"Rondziarz" to nie osoba, tylko zawód, bo takich ludzi jest sporo. Prawdopodobnie takimi wyłudzeniami zajmują się też członkowie grup przestępczych, dla których to dobry sposób, żeby wyprać pieniądze pochodzące nielegalnych źródeł, np. sprzedaży narkotyków, czy nierządu. "Rondziarze" najczęściej wybierają rzadko spotykane samochody, bo do takich części zamienne są znacznie droższe, co oznacza większy zysk po wyłudzeniu odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy. Zamiast naprawy auta, oszust wybiera gotówkę i kleci karoserię we własnym zakresie. W końcu wie, że zaraz "przydarzy" mu się kolejna kolizja, bo będzie do tego dążył. Często "rondziarze" mają w samochodach kamerki. W razie wątpliwości udostępniają policjantom nagranie, na którym widać, że winny jest drugi kierowca. Celowo pokazują tylko jego fragment, żeby nie było widać, jak długo czekali na naiwną albo nieostrożną osobę.

Podane wyżej kwoty detektywka określiła na podstawie wysokości odszkodowań wyłudzonych przez takich oszustów. W praktyce mogą być znacznie wyższe, bo wielu kierowców, którzy nie mają ubezpieczenia AC albo nie chcą stracić zniżki, woli wypłacić takiemu człowiekowi gotówkę. Dlatego całkowitych zarobków "rondziarzy" nigdy nie poznamy, ale to z pewnością lukratywny biznes, bo tego typu kierowców jest coraz więcej. W stolicy krąży przynajmniej kilkunastu zawodowych wyłudzaczy. Najczęściej czają się na rondach, ale można na nich trafić również w innych miejscach. Do złapania kogoś w pułapkę wystarczy ulica o kilku pasach ruchu przed skrzyżowaniem. Wcale też nie muszą jechać prawym pasem, ale kiedy to robią, jest im łatwiej oszukać innego kierowcę. W takiej sytuacji nawet jeśli dwie osoby zmienią pas ruchu w tym samym momencie, winę za kolizje oczywiście poniesie kierowca, który był na lewym pasie zgodnie z uniwersalną zasadą pierwszeństwa z prawej.

Co zrobić, żeby nie zostać ofiarą "rondziarza". Pomaga czujność i doświadczenie

Jak się ustrzec przed "rondziarzami"? Niestety to nie jest proste, bo takie osoby czekają, aż inny kierowca nieumyślnie złamie przepis, więc formalnie to on jest winny kolizji. Przede wszystkim warto obserwować drogę wokół siebie przez cały czas, a nie tylko przed wykonaniem manewru zmiany pasa albo kierunku ruchu. Wtedy znacznie łatwiej będzie nam uniknąć auta schowanego w "martwym polu", bo widzieliśmy je obok wcześniej. Pomaga również prawidłowe ustawienie wszystkich lusterek, bo to minimalizuje niewidoczny obszar drogi. W lepszej sytuacji są też właściciele nowoczesnych samochodów, bo one mają obowiązkowe systemy ostrzegające przed obiektem schowanym w tzw. martwym polu.

Dodatkowo przed wykonaniem manewru zmiany pasa ruchu na prawy albo zjazdem z ronda, jeśli to będzie bezpieczne, można na moment przyspieszyć albo wręcz przeciwnie: na chwilę zdjąć nogę z gazu. To ułatwi zauważenie samochodu, który jest niewidoczny, wielu kierowców oprócz sprawdzania widoczności w lusterkach, dodatkowo skręca głowę i zerka przez boczną szybę przed wykonaniem manewru. To również pomaga. A jeśli jesteśmy uczestnikiem stłuczki, która wygląda podejrzanie, trzeba bez wahania zawiadomić policję i powiedzieć funkcjonariuszom drogówki o swoich wątpliwościach. Wiele osób w takich sytuacjach unika wzywania policji, bo czuje się winna i obawia mandatu za spowodowanie kolizji. Słusznie, ale jeśli mamy wątpliwości, mimo wszystko warto podjąć takie ryzyko.