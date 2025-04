Tego auta jeszcze nie ma w sprzedaży. Zarezerwowało go ponad 60 tys. osób

Nadjeżdża nowy Range Rover w odmianie elektrycznej. Nie jest jeszcze do kupienia, nie ma jeszcze ceny, ale już 60 tys. klientów zdecydowało się go zamówić. Nic dziwnego, ma to być szczyt możliwości brytyjskiej marki, a rozwiązania zostały opracowane wewnętrznie.

Land Rover Otwórz galerię (3)