Utopił samochód terenowy w stawie. Potem stanął na dachu i zaczął śpiewać

Mazowieckie służby ratunkowe nie mogły narzekać na nudę w minioną niedzielę. Dla przykładu w miejscowości Guzowatka w powiecie wołomińskim na numer 112 trafiło zgłoszenie mówiące o aucie terenowym, które wpadło do stawu. Pojazd zanurzył się w wodzie prawie do wysokości dachu.

"Stał na dachu auta, tańczył i śpiewał piosenki." Kuriozalna sytuacja pod Wołominem

Jak informuje Miejski Reporter, "po przybyciu na miejsce ratownicy zastali na środku stawu zanurzony pojazd terenowy oraz mężczyznę siedzącego na jego dachu. Mężczyzna, pływał wokół auta, a następnie wszedł i tańczący na dachu wyśpiewujący głośno piosenki." Początkowo na twarzach ratowników musiał pojawić się delikatny uśmiech. To była jednak wyłącznie sekunda. Bo kierowca Land Rovera poinformował strażaków o tym, że we wnętrzu terenówki mogą znajdować się dzieci...

Do akcji od razu wkroczyła zatem specjalistyczna grupa nurkowa. Dokładnie sprawdziła kabinę zanurzonego w stawie pojazdu. Całe szczęście okazało się, że nikt się w niej nie znajduje. Pojazd można było bez żadnych przeszkód wydobyć z wody. Kierowca został zatrzymany i przekazany policjantom. Okazało się, że ma 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz odpowie za kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Straci prawo jazdy, a do tego grozi mu grzywna i kara więzienia.

Jak terenowy Discovery wpadł do stawu? Pijany mężczyzna jeździł terenówką po polu. Nie zauważył jednak wzniesienia. Pojazd został na nim wybity, wzbił się delikatnie w powietrze i wpadł do stawu.

Przebojów kierowcy słuchało 6 jednostek straży, załoga śmigłowca i policja

Skrzypek na dachu? Tyle że bohater musicalu nie był ani pijany, ani nie siedział na dachu Land Rovera utopionego w jeziorze. Choć na tym żartobliwy komentarz dla tej sytuacji się nie kończy. Bo osobiście ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Skoro kierowca utopił terenówkę w wodzie, to czy siedząc na jej dachu, śpiewał szanty? Taki wybór gatunku muzycznego mocno pasowałby do tej konkretnej sytuacji. Sami to przyznajcie.

Jedno pijanemu śpiewakowi trzeba przyznać. Zebrał naprawdę pokaźne audytorium. Na miejsce zdarzenia zadysponowanych zostało sześć zastępów straży pożarnej, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Dyspozytorowi przyjmującemu zgłoszenie nie dziwię się, że zadysponował tyle jednostek ratunkowych. Informacja mówiąca o aucie utopionym w stawie brzmiała naprawdę groźnie.