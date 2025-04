Auto, które jeździ do góry nogami, pobiło rekord toru Top Gear po 21 latach

Dunsfold Aerodrome to kultowe miejsce dla motomaniaków. To tor, na którym rejestrowane były power laps w legendarnym programie Top Gear. Rekordzista? Ten pojawił się w 2004 r. Bolid Renault R24 F1 pokonał 12 zakrętów w czasie wynoszącym 59 sekund. Od tego czasu wynik nie został pobity. Aż do teraz.

McMurtry Spéirling Pure VP1 pobił rekord bolidu F1 o 3 sekundy

Zasada była prosta. Na torze pojawił się Stig za kierownicą McMurtry Spéirling Pure VP1. Pojazd 11 kwietnia 2025 r. pokonał pętlę w czasie 55,9 sekundy. To oznacza, że pobił poprzedni rekord o 3,1 sekundy. Różnica może się wydawać niewielka, jednak wyłącznie w przypadku np. opóźnienia pociągu. Jeżeli mówimy o wyścigu na krętym torze, nieco ponad 3 sekundy to całe wieki. W tym osiągnięciu imponujący jest jednak nie tylko czas przejazdu. Niesamowity jest także sam samochód.

McMurtry Spéirling Pure VP1 to dziecko McMurtry Automotive. Firma postawiła sobie jeden cel. Została stworzona po to, aby przełamywać bariery technologiczne w motoryzacji. O modelu Spéirling Pure VP1 wystarczy powiedzieć, że dwusilnikowy elektryk ma 1000 koni mechanicznych mocy przyłożonych do tylnej osi. I wartość tę osiąga przy masie na poziomie zaledwie 900 kg. 1000-konne coupe waży zatem tyle, co Seicento Sporting z dwoma pasażerami na pokładzie...

Spéirling Pure VP1 na postoju ma siłę docisku dwukrotnie większą od masy

McMurtry Spéirling Pure VP1 osiąga pierwszą setkę w jakieś 1,4 sekundy. Maksymalnie rozpędza się do 298 km/h. Pojazd został wyposażony w baterię o pojemności 100 kWh. Powinna ona zaoferować nawet 483 km zasięgu. Akumulator można ładować z mocą wynoszącą 600 kW. A to cały czas dopiero przedsmak niesamowitych możliwości auta. Bo coupe posiada... wentylatorowy system przyczepności.

Auto jest wyposażone w dwie turbiny, które zasysają powietrze spod podłogi i wyrzucają je w tylnej części nadwozia. To już na postoju (przy 0 km/h prędkości) daje Spéirlingowi Pure VP1 aż 1814 kg docisku. To dwukrotnie więcej, niż wynosi masa samego pojazdu. Właśnie ta informacja sprawia, że model McMurtry jest nazywany samochodem, który jest w stanie jeździć do góry nogami. Poza tym rozwiązanie gwarantuje imponującą trakcję. Przeciążenia w zakrętach dochodzą do 3G. Jeżeli chodzi o same turbiny, te przy pełnej prędkości generują aż 120 dB hałasu. To zaledwie o 20 dB mniej od startującego samolotu.