Elon Musk wymuszał milczenie przez strach. Groził deportacją niepokornym pracownikom

Elon Musk właśnie może dopisać kolejny problem do swojej listy. Tym razem problem z panią inżynier, która pracowała nad projektem pierwszego, wysokoseryjnego modelu amerykańskiej marki. Christina Balan, która pochodzi z Rumunii, spotka się w sądzie z Teslą. Zarzuty brzmią naprawdę poważnie.

Ostrzegła o zagrożeniu. Prawnicy Tesli zmusili ją do rezygnacji

Współpraca Christina Balan z Teslą układała się idealnie. Kobieta włożyła masę pracy w projekt Modelu S. Jej inicjały znalazły się nawet na akumulatorze auta. Jej praca była ceniona aż do 2014 r. Pani Balan w tym czasie ostrzegła bowiem szefostwo firmy o pewnym zagrożeniu, które dostrzegła. Zwróciła uwagę na fakt, że sposób montażu dywaników podłogowych w sedanie może wpływać na bezpieczeństwo hamulców. Może blokować pedał w sytuacji kryzysowej. Podobne przypadki zdarzały się wtedy w Toyotach, a sprawa była głośna.

Rumuńska inżynier poinformowała o swoich wątpliwościach samego Muska. Napisała do niego maila. W odpowiedzi dostała zaproszenie na spotkanie. Na tym, jak donosi serwis ithardware.pl, nie pojawił się jednak miliarder, a wysłani przez niego prawnicy. Ci zmusili kobietę do rezygnacji z pracy. Oczekiwali również, że zachowa milczenie. W przeciwnym razie zagrozili bowiem deportacją członków jej zespołu. Były to osoby, które w USA cały czas starały się o zieloną kartę.

Od 2017 r. Christina Balan walczy z Teslą o sprawiedliwość

Sprawa ujrzała światło dzienne w 2017 r. Balan poszła do sądu. Tesla oskarżyła kobietę o kradzież zasobów firmy. Inżynierka z kolei zarzucała jej mobbing i zniesławienie. Amerykański wymiar sprawiedliwości próbował zmusić Balan do postępowania arbitrażowego. Po latach walki, wniosek w tej sprawie został ostatecznie odrzucony. Kobieta spotka się w sądzie z producentem samochodów elektrycznych podczas pełnoprawnego procesu. Będzie mogła w pełni udowodnić swoje racje. Dla Tesli ta sytuacja nie jest korzystna. Oznacza bowiem możliwość publicznego ujawnienia kulis działania Tesli.

Historia Pani inżynier z Rumunii ma jednak szersze tło. Kobieta twierdzi, że za to, iż zadarła z Muskiem, przez lata nie mogła znaleźć pracy. Trafiła na czarną listę pracodawców w USA. Do tego w międzyczasie musiała walczyć z rakiem piersi. Dziś w rozmowie z brytyjskim The Times mówi, że Musk nie jest żadnym wizjonerem, a "czystym złem", które "czerpie przyjemność z krzywdzenia ludzi".