Kierowca ciężarówki na A4 z brakiem wszystkiego. Policjanci osłupieli, kiedy go zatrzymali

Inspektorzy ITD zrobili ostatnio naprawdę wielkie oczy podczas kontroli jednego z pojazdów na autostradzie A4. W powiecie średzkim w gminie Udanin zatrzymana została ciężarówka przewożąca drewno. Skala wykroczeń, które popełnił ten kierujący, jest wprost porażająca. Kara będzie jednak naprawdę surowa.

Kierujący ciężarówką popełnił 12 wykroczeń. To jeden z polskich rekordzistów

Inspektorzy z wrocławskiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ustalili kilka faktów. Podczas kontroli drogowej ciężarówki przewożącej drewno okazało się, że:

kierowca nie ma dokumentu na przewóz ładunku.

kierowca prowadził działalność gospodarczą, ale nie posiadał odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy odpowiedniej licencji.

kierowca nie rejestrował przejazdu tachografem, bo nie posiadał ważnej karty do urządzenia. Tachograf natomiast nie posiadał aktualnego sprawdzenia okresowego, a usterka gniazda uniemożliwiała pobranie danych cyfrowych z urządzenia.

ciągnik siodłowy i naczepa nie posiadały ważnych badań technicznych.

dowód rejestracyjny ciągnika został zatrzymany, a pojazd wycofano z ruchu.

kierowca nie posiada prawa jazdy. To zostały mu odebrane za nadmierną ilość punktów karnych.

Wrocławscy inspektorzy wszczęli w stosunku do kierującego postępowanie administracyjne. Kierujący natomiast trafił w ręce policjantów. Zatrzymanie dotyczyło niestosowania się do zakazu kierowania pojazdami.

Lista kar dla kierowcy z A4 jest tak samo długa, jak lista wykroczeń

Jak informuje serwis 40ton, kierującego czekają teraz poważne konsekwencje. Jako przewoźnik może dostać nawet 12 tys. zł kary. Jako kierowca z pewnością dostanie 2 tys. zł mandatu za jazdę bez karty do tachografu. Za wykroczenie to powinien również stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tyle że on już i tak go nie posiada... Tego elementu sankcji nie da się zatem wyciągnąć w stosunku do kierującego.

Na tym lista konsekwencji jednak nadal się nie kończy. Bo kierowca prowadził również bez uprawnień. Policjanci zatem z pewnością sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. Sędzia będzie mógł wlepić mężczyźnie do 30 000 zł grzywny. Dodatkowo obligatoryjny jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ten może obowiązywać przez okres od 6. miesięcy do nawet 3. lat. Kierujący powinien również dostać wyrok więzienia, choć pewnie w zawieszeniu.