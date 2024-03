Przekręt na mandat z fotoradaru. GITD ostrzega przed oszustami

GITD jasno podkreśla, że nie wysyła żadnych wezwań do opłacenia mandatów karnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Fałszywe maile podające się za oficjalne komunikaty GITD zawierają linki, które rzekomo prowadzą do systemu, przez który można opłacić wystawiony mandat. To jest jednak próby oszustwa.

Jak rozróżnić prawdziwy mandat od próby wyłudzenia?

Każdy mandat karny wystawiony przez GITD posiada przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty. Wszelkie płatności powinny być dokonywane w banku, na poczcie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Trzeba też pamiętać, że GITD nie przesyła żadnych linków do uiszczenia grzywny w ramach mandatu karnego.

Procedura dotycząca zarejestrowanych naruszeń, takich jak przekroczenie prędkości czy niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, jest prowadzona przez GITD poprzez tradycyjną korespondencję (za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub elektroniczne biuro obsługi klienta eBOK CANARD, a nie mailowo.

GITD apeluje o zgłaszanie prób wyłudzenia

W przypadku wątpliwości GITD zaleca bezpośredni kontakt z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pod adresem e-mail: canard@gitd.gov.pl. Dodatkowe dane kontaktowe można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej CANARD.

GITD apeluje o zgłaszanie wszelkich podejrzanych maili do CERT.PL (CSIRT NASK) za pośrednictwem tego adresu. Ponadto, w przypadku udzielenia oszustom dostępu do danych osobowych, zaleca się szybki kontakt z bankiem, zmianę hasła do bankowości internetowej oraz zgłoszenie incydentu na najbliższym komisariacie policji.