Baza kolei podmiejskiej obiektem strategicznym? Władze tłumaczą, dlaczego pojawiła się tabliczka

Szybka Kolej Miejska w Warszawie powstała po to, aby osoby mieszkające w gminach zlokalizowanych pod stolicą mogły łatwiej i szybciej dotrzeć np. do pracy. Oznacza coraz bardziej komfortową podróż i skraca czas przejazdu. Skraca, bo pociąg SKM nie stoi w korkach. Kolej miejska jednak zaskoczyła ostatnio pasażerów. Bo na terenie bazy SKM Warszawa pojawiła się niewielka plakietka informująca o... zakazie fotografowania.

Zakaz fotografowania po części wynika z ustawy. Nowelizacja wchodzi w życie

Winą za pojawienie się plakietki od razu obarczona została nowelizacja przepisów. Konkretnie art. 616a ustawy o obronie ojczyzny. Zakaz fotografowania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa wchodzi w życie dziś, a więc 17 kwietnia 2025 r. Chodzi w nim o to, aby za pomocą zdjęć wykonywanych przez obywateli i zamieszczanych np. w mediach społecznościowych, potencjalni wrogowie nie mogli odkryć kluczowych elementów infrastruktury, która może mieć znaczenie dla obronności.

Tylko czy umieszczanie na liście obiektów kluczowych dla obronności bazy SKM Warszawa i wprowadzanie na jej terenie zakazu fotografowania nie jest wynikiem nadgorliwości? Z tymi zarzutami postanowili zmierzyć się przedstawiciele SKM. Zdradzają teraz tło tej historii.

Tabliczka w bazie SKM w Warszawie nie jest niczym nowym

"Przewoźnik zarządza terenem bocznicy kolejowej Warszawa-Wola, który nie jest i nie był terenem publicznie dostępnym – w przeciwieństwie do peronów, przystanków, stacji" – tłumaczy Karol Adamaszek, rzecznik SKM Warszawa w rozmowie z redakcją Kolejowyportal.pl. Poza tym rzecznik dodaje, że sam zakaz fotografowania na terenie bazy nie jest niczym nowym. Nie wynika z działania nowych przepisów, bo decyzja w jego sprawie została podjęta już we wrześniu 2024 r. To wtedy też pojawiło się stosowne oznakowanie.

Czemu SKM wprowadza zakaz fotografowania swojej bazy?

Czemu spółka zdecydowała się na taki krok? Karol Adamaszek wyjaśnia w rozmowie z redakcją Kolejowyportal.pl, że chodzi o dmuchanie na zimne, a "powodem wprowadzenia bardziej restrykcyjnych ograniczeń jest sytuacja geopolityczna". Poza tym już w 2020 r. na mocy rozporządzenia ministra infrastruktury tereny zamknięte, przez które przebiegają linie kolejowe, zostały uznane za tereny zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. To raz.

Dwa zakaz fotografowania jest bezwzględny tylko dla przypadkowych osób. W ramach dni otwartych organizowanych w bazie SKM dopuszcza się możliwość wykonywania zdjęć. Zezwolenie na fotografowanie mogą dostać także np. pasjonaci kolei czy media. Przejście na model zezwoleń daje jednak większą kontrolę nad tym, jakie elementy infrastruktury zostaną utrwalone na fotografii i opublikowane w sieci.