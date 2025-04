Ucieczka kierowcy mercedesa w Warszawie. Policja chciała tylko zmierzyć prędkość

Jak informuje portal miejskireporter.pl, wczesnym popołudniem, w środę 9 kwietnia, warszawska policja przeprowadziła dynamiczny pościg ulicami warszawskiego Gocławia. Wszystko zaczęło się około godziny 13.00, gdy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, działający w ramach europejskiej akcji ROADPOL Speed Operation, próbowali zatrzymać do kontroli białego Mercedesa. Kierowca jednak ani myślał zastosować się do poleceń stróżów prawa. Zignorował sygnały i gwałtownie przyśpieszając, zaczął uciekać przed policjantami.

Pościg za białym mercedesem w Warszawie. Kierowca przewoził narkotyki

W trakcie swojej brawurowej ucieczki Mężczyzna łamał kolejne przepisy ruchu drogowego – przejeżdżał na czerwonym świetle, jechał chodnikami i nie zważał na krawężniki. Ostatnie z wymienionych w głównej mierze pokrzyżowało mu plany - pościg zakończył się na ul. Nowaka-Jeziorańskiego, gdzie pojazd zatrzymał się z powodu uszkodzenia przednich opon. Kierowca nie dał jednak za wygraną. Po chwili wybiegł z auta i kontynuował ucieczkę pieszo, wyrzucając w trakcie biegu niewielkie przedmioty.

Policjanci dogonili uciekiniera po około 300 metrach, zatrzymując go w zaroślach między blokami. Mężczyzna skarżył się na ból, więc został przewieziony do szpitala. Jak się okazało, wyrzucane przez niego pakunki zawierały narkotyki. Co więcej, podczas przeszukiwania samochodu stróże prawa znaleźli kolejne paczuszki z zakazanymi środkami.

Jak się wkrótce okazało zatrzymany mężczyzna uciekał nie tylko ze względu na fakt posiadania przy sobie narkotyków. Po sprawdzeniu danych uciekiniera w policyjnej bazie okazało się, że nie miał on uprawnień do kierowania pojazdami. Trwa policyjne dochodzenie, a zabezpieczone substancje zostały przekazane do badań laboratoryjnych.

Wielka policyjna akcja. Pomiary prędkości w całej Polsce

Akcja "Prędkość" to część ogólnoeuropejskiej operacji ROADPOL Speed Operation, która trwa od 7 do 13 kwietnia. W całej Polsce policja będzie przeprowadzała kontrole prędkości, zwłaszcza w miejscach, w których kierowcy najczęściej dopuszczają się wykroczeń. W ramach akcji funkcjonariusze wykorzystują zarówno ręczne mierniki prędkości, jak i radiowozy z wideorejestratorami. W operację zaangażowane są także grupy SPEED, specjalizujące się w przeciwdziałaniu niebezpiecznym zachowaniom na drodze.