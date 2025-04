Kierowcy wpadają w matnię na warszawskim osiedlu. Wszystko przez nową budowę

Tramwaje Warszawskie systematycznie poszerzają siatkę trakcyjną. Aktualnie trwa budowa torów na ulicy św. Bonifacego na Stegnach. Te połączą się z powstającą trasą tramwaju do Wilanowa. Długość trasy to około 800 metrów. Na jej końcu powstanie pętla tramwajowo-autobusowa. Koszt prac na tym odcinku to 56 mln zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Podziemny tramwaj do Warszawy Zachodniej

Na budowie tramwaju do Wilanowa utykają autobusy

Nowa inwestycja powinna cieszyć okolicznych mieszkańców. Za jej sprawą dojadą co centrum stolicy tramwajem w zaledwie 20 minut. Inwestycja powinna cieszyć, ale nie cieszy. Na czas remontu bowiem ul. św. Bonifacego praktycznie przestała istnieć. W 2024 r. wyglądała jak jeden wielki plac budowy. Dziś coraz mocniej zaczyna przypominać stołeczną arterię. Przygotowała jednak dla kierowców inną minę. Ta wynika z organizacji ruchu.

Tydzień temu zmieniła się organizacja na tym odcinku. Kierowcy jeżdżą jednak na pamięć. Nadal chcą korzystać z przejazdu ul. Sikorskiego i dalej Doliną Służewiecką. Jak informuje stołeczna Wyborcza, "zaraz za skrzyżowaniem z ul. Kaspijską jezdnia została skuta pod budowę podtorza i autobusy, które tam dojeżdżają, utykają na skrzyżowaniu dwóch wąskich uliczek". Autobusy są tu szczególnym problemem. Na ciasnym skrzyżowaniu auto zawróci w kilka sekund. Autobusy przegubowe męczą się z kolei po 20 minut. Manewr jest bowiem – delikatnie mówiąc – karkołomny.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Oznakowanie do zmiany. Organizacja ruchu będzie się jednak zmieniać dalej

O problemach transportu miejskiego w tym rejonie donoszą warszawscy radni. Nie tylko wskazują na trudności dla pasażerów. Przede wszystkim wytykają błędy. Jacek Grzeszak przekonuje, że "należało też ustawić znaki drogowe wskazujące jasno, że kontynuacja jezdni północnej ul. św. Bonifacego to dojazd do posesji przy Kaukaskiej, Akermańskiej i Kaspijskiej. Obecnie sam znak ślepej ulicy jest mało widoczny i pozbawiony kontekstu."

Co na to Tramwaje Warszawskie, a więc inwestor na tym odcinku? Spółka przekonuje, że oznakowanie jest zgodne z projektem. Jednocześnie poprosiła wykonawcę o przegląd znaków i dołożenie nowych, które dostarczy Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym. Tramwaje Warszawskie proszą wszystkich kierowców o uważne obserwowanie znaków na tym odcinku. Bo organizacja ruchu będzie się jeszcze zmieniać. Tego wymaga postęp prac. Problem autobusów na ul. św. Bonifacego może zatem nie być ostatnim w zbliżających się tygodniach.

Całe szczęście drogowy koszmar na Stegnach nie będzie już trwał długo. Miejscy urzędnicy są zdania, że Budimex upora się z pracami na tym odcinku do wakacji. To zatem ostatnie chwile drogowej dezorientacji.