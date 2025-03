W Warszawie powstanie nowa trasa tramwajowa. Połączy ważną dzielnicę z centrum miasta

Stopień przygotowania nowej trasy tramwajowej w Warszawie utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak informują Tramwaje Warszawskie, "dysponujemy już projektami budowlanymi nowej trasy, zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu oraz ważną decyzją środowiskową". Teraz inwestycja otrzymała zielone światło. A wszystko za sprawą poprawki budżetowej miasta, które ma zapewnić budowie wsparcie.

108 mln zł na wykup gruntów i seria decyzji. Start budowy po 2027 r.

Warszawa przeznaczyła właśnie 108 mln zł na pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji trasy tramwajowej na Gocław. Tramwaje Warszawskie mogą zatem przejść do kolejnego etapu. Tym jest przetarg na opracowanie projektów wykonawczych oraz korektę i aktualizację posiadanej dokumentacji. W kolejnych krokach spółka:

uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (to ma nastąpić w 2026 r.).

uzyska decyzje umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych (to ma nastąpić w 2027 r.).

zabezpieczy finansowanie dla rozbudowy linii tramwajowej na Gocław i ogłosi przetarg na budowę nowej trasy (to ma nastąpić w 2027 r.).

Nowa linia tramwajowa na Gocław ma mieć 3,6 km i 6 przystanków

Nowy fragment trasy tramwajowej ma liczyć 3,6 km. Przedłużenie torów na taką długość sprawi, że dostęp do linii zyskają mieszkańcy 60-tysięcznego Gocławia. Za sprawą trakcji będą w stanie dotrzeć do przystanku Metro Centrum w około 20 minut. To ułamek czasu, jaki dziś zajmuje komunikacja na tej trasie.

Nowa linia ma startować od istniejącej dziś trakcji w al. Waszyngtona w rejonie Kanału Wystawowego. Jak informują Tramwaje Warszawskie, "następnie tory będą prowadzić wzdłuż Kanału Wystawowego, wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie tzw. Trasy Tysiąclecia. Dalej tramwaj pojedzie w ciągu ul. Bora-Komorowskiego do pętli tramwajowo-autobusowej Gocław." Na 3,6 km linii powstanie sześć przystanków, a do tego most tramwajowo-pieszo-rowerowy nad Kanałem Wystawowym, trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym oraz wiadukt nad obniżoną do poziomu -1 al. Stanów Zjednoczonych (Trasa Łazienkowska).

W Warszawie powstanie nowa trasa tramwajowa. Połączy ważną dzielnicę z centrum miasta Fot. Tramwaje Warszawskie

Nowa linia tramwajowa na Gocław przetnie się też z metrem

Kluczowe jest to, że nowa linia tramwajowa ma być projektem totalnym. To oznacza np. skorelowanie planów z planami rozbudowy linii metra. Przewidziany został punkt styku metra i tramwaju. Ten jest zaplanowany na skrzyżowaniu ul. gen. Fieldorfa "Nila" i ul. gen. Bora-Komorowskiego. Mowa o stacji E06 Gocław. Totalność nowego projektu dotyczy jednak też zabudowy towarzyszącej. Projekty budowlane zakładają nasadzenie co najmniej 320 drzew, blisko 7000 krzewów ozdobnych (ok. 2000 m kw.) oraz 6660 szt. bylin (ok. 1060 m kw.). Ok. 2,6 km nowej trasy będzie stanowić zielone torowisko.