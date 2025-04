Straż Graniczna poinformowała, że w nocy z 5 na 6 kwietnia w miejscowości Grzechotki w woj. warmińsko-mazurskim, doszło do incydentu w rejonie przygranicznym. Udostępnione zostało również nagranie z monitoringu, na którym dokładnie można obejrzeć, co tak naprawdę się wydarzyło. Kierowca samochodu osobowego z impetem staranował szlaban, który blokował przejazd.

Kiedy sprawca zorientował się, że w coś uderzył, wycofał pojazd i wysiadł z niego, żeby zobaczyć, co się stało. Po ocenie sytuacji zawrócił i odjechał z miejsca zdarzenia. Już po kilku minutach został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.

Kierowca i pijany i bez prawa jazdy

Podczas kontroli wyszło na jaw, co było powodem nieuważnego zachowania za kierownicą. Badanie trzeźwości przy wykorzystaniu alkomatu wykazało, że zmotoryzowany ma ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pijany 44-letni mieszkaniec powiatu ostródzkiego miał jednak więcej na sumieniu. Mundurowi w trakcie prowadzonych czynności ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany i przekazany policjantom z Braniewa.

44-latkowi grozi nawet więzienie

Za popełnienie przestępstwa, jakim jest prowadzenie pojazdu silnikowego pod wpływem alkoholu, a także za jazdę bez uprawnień, które jest w świetle prawa wykroczeniem, 44-latek odpowie przed sądem. Grzywna za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy może wynosić od 1500 zł do 30 000 zł, a wysokość kary zależy od okoliczności, np. recydywy lub spowodowania zagrożenia na drodze. Pijanej osobie prowadzącej samochód grozi natomiast kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata, a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy.