Rowerzysta zwrócił uwagę pieszym na ścieżce rowerowej. Szybko tego pożałował

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 21 marca, na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Śniadeckich w Rzeszowie. 64-letni rowerzysta zwrócił uwagę trzem mężczyznom, którzy poruszali się po drodze rowerowej i uniemożliwiali mu przejazd. Niestety, zamiast zastosować się do przepisów i ustąpić seniorowi, panowie postanowili popisać się swoją głupotą i wiążącą się z nią agresją - jeden z nich uderzył cyklistę, po czym cała trójka zaczęła go kopać po całym ciele. Po ataku uciekli, a ciężko ranny 64-latek trafił do szpitala.

Zwrócił uwagę pieszym. Został pobity. Napastnicy staną przed sądem

Sprawą błyskawicznie zajęli się policjanci z rzeszowskiego wydziału kryminalnego. Skrupulatnie analizowali ślady zabezpieczone na miejscu oraz każdą możliwą informację o napastnikach. To pomogło im zidentyfikować dwóch z trzech sprawców - 22- i 42-letniego mieszkańca Rzeszowa. We wtorek zatrzymano obu napastników, a następnie, już po przesłuchaniu, postawiono im zarzuty pobicia dokonanego wspólnie i w porozumieniu.

Materiały z dochodzenia trafiły już do prokuratury rejonowej, która skierowała wniosek o tymczasowy areszt dla obu mężczyzn. W czwartek sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla agresorów. Wkrótce usłyszą stosowny wyrok. Trwa jeszcze poszukiwanie trzeciego napastnika.

Zgodnie z art. 158 Kodeksu karnego: kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) lub w art. 157 (spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu), podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Co więcej, jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.