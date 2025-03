Jeździł w autobusie przez 10 lat, a później trafił do muzeum. To naprawdę wyjątkowy silnik

Imponujące przebiegi bardzo często dotyczą pojazdów ciężarowych. One jeżdżą praktycznie non stop. Swoje trzy grosze w kwestii rekordów dorzucają jednak również autobusy. Dobry przykład stanowi pojazd Volvo, który był eksploatowany przez meksykańskie przedsiębiorstwo Omnibus de México. Silnik wymontowany z pojazdu trafił nawet do muzeum Volvo w Szwecji.

3,3 mln km po Meksyku bez żadnego remontu. Silnik Volvo pobił rekord

Przedsiębiorstwo nabyło autobus Volvo. Ten następnie przez dekadę poruszał się na trasie między miastem Meksyk a Ciudad Juárez. W jedną stronę to oznacza jakieś 1830 km. W tym punkcie warto powiedzieć kilka słów o samym mieście Ciudad Juárez. Bo liczy ono 1,4 mln mieszkańców, a do tego leży w stanie Chihuahua, nad rzeką Rio Grande i naprzeciw amerykańskiego miasta El Paso.

Potężny dystans pokonywany regularnie sprawił, że w ciągu 10 lat pojazd pokonał 3,3 mln km. I co ciekawe, na tym dystansie silnik właściwie nie odczuł trudów eksploatacji. Poza regularnym serwisem nie wymagał żadnych remontów. Znajdował się w stanie fabrycznym. Sytuacja na tyle zachwyciła przedstawicieli Volvo, że przedstawiciele marki zdecydowali się odkupić jednostkę od operatora. W 2019 r. z autobusu usunięto sprawny silnik. Ten następnie trafił wprost na ekspozycję do muzeum Volvo w Szwecji. Jednostka została w tym czasie okrzyknięta silnikiem z największym przebiegiem na świecie.

3,3 mln km bez remontu oznacza, że autobus pokonał odległość odpowiadającą ponad 82. okrążeniom Ziemi po równiku. Pojedyncza trasa licząca 1800 km odpowiada natomiast odległości między Warszawą a Rzymem.

Co wiadomo o autobusowym silniku Volvo z rekordem kilometrów?

Pancernym motorem Volvo okazała się jednostka o oznaczeniu DH12D340 EC01. To 12-litrowy, 6-cylindrowy i 340-konny diesel. Silnik był montowany w autobusach szwedzkiej marki sprzedawanych na całym świecie na początku tego millenium. W sieci można znaleźć np. używane jednostki tego typu wyprodukowane w 2003 r.