Rusza wielka promocja na paliwo. Tylko 4,99 zł za litr

W ciągu kilku ostatnich dni ceny benzyny i oleju napędowego w wielu miejscach w Polsce spadły poniżej poziomu 6 zł za litr. Jeszcze w ubiegłym tygodniu (notowanie portalu e-petrol.pl z 19 marca) kierowcy płacili za "dziewięćdziesiątkę piątkę" ok. 5,98 zł/l, za 98-oktanową E10 - 6,79 zł/l, natomiast "diesel" wyceniany był na średnio 6,12 zł/l. W przypadku LPG również dostrzec można było niewielkie spadki. Za litr autogazu płaciliśmy ok. 3,15 zł. Mimo iż analitycy przewidują dalsze niewielkie korekty w cennikach, niektórzy kierowcy już jutro będą mogli zatankować paliwo w znacznie niższej cenie. Wszystko za sprawą akcji sieci Avia.

Już jutro na kierowców czeka wyjątkowa promocja. Paliwa w cenie 4,99 zł/l

Już tradycyjnie sieć stacji Avia ogłasza promocję na paliwa. Co tydzień wytypowuje ona jedną ze swoich stacji, na której kierowców czekają paliwa w obniżonych cenach. Trzeba się jednak śpieszyć - oferta obowiązuje wyłącznie w wybranych godzinach.

Tym razem wybór padł na punkt w Nidzicy przy ulicy Tatary 200. Już w czwartek 27 marca od godz. 16 do 18 odwiedzający stację będą mogli zatankować swoje pojazdy olejem napędowym oraz benzyną 95 w cenie 4,99 zł/l. Obowiązuje jednak limit wynoszący 50 l. Co więcej, konieczne będzie skorzystanie z aplikacji AVIA GO.

Ceny paliw od 24 do 30 marca. Ostatnie dni obniżek cen?

Analitycy przewidują, że w tym tygodniu ceny paliw nadal będą spadały. Może się jednak okazać, że są to ostatnie dni nieprzerwanego spadkowego trendu, który widzimy od kilku tygodni. Pod koniec marca litr benzyny 95-oktanowej powinien kosztować od 5,88 do 5,99 zł, z kolei ceny oleju napędowego na niektórych stacjach mogą spaść poniżej poziomu 6 zł/l - prognozy wskazują, że "diesel" utrzyma cenę w granicach 5,99-6,11 zł/l. Nieco taniej zatankujemy także LPG, który ma być wyceniony od 3,10 do 3,17 zł/l.

