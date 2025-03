Dlaczego tym samochodem zachwyca się cały Madryt? Itadakimasu jest naprawdę wyjątkowy

Lexus to marka premium. To też firma, która wspiera raczej inicjatywy premium. I dobrze widać to na gruncie polskim. Przez długie lata Japończycy wspierali Agnieszkę Radwańską. Ona grała w elitarnego tenisa. Polski importer jest także partnerem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Lexusa RZ na wystawę Art Month pomalowała Marta de la Fuente

Co się dzieje na świecie? Lexus także wybiera wyjątkowe inicjatywy. Na liście znajduje się m.in. festiwal filmowy w Wenecji, Milan Design Week czy Art Month w Hiszpanii. Konkretnie Lexus Art Month w Hiszpanii. Gwiazdą tej ostatniej imprezy jest elektryczny model japońskiej marki. Stał się pierwszoplanową postacią w dziele, a może nawet instalacji, hiszpańskiej artystki.

Bohaterem dzieła jest Lexus RZ. To elektryczny SUV. Malowanie karoserii auta zostało natomiast przygotowane przez cenioną malarkę – Martę de la Fuente. Kobieta, pochodząca z kastylijskiego miasteczka Mojados, zaprezentowała na nadwoziu RZ-a wizję synergii pomiędzy kuchnią hiszpańską i japońską. Projekt nosi tytuł Itadakimasu, co po japońsku oznacza smacznego.

RZ-a ze specjalnym malowaniem można zobaczyć w madryckim Pałacu Cibeles do 9 marca. Co roku wystawę Art Month odwiedza ponad 100 tysięcy gości.

Dlaczego tym samochodem zachwyca się cały Madryd? Itadakimasu jest naprawdę wyjątkowy Fot. Lexus

Tu Lexus RZ stał się płótnem. Na drogach jest elektrycznym, dużym SUV-em

W tym przypadku nadwozie Lexusa RZ stało się płótnem. Normalnie pod geometrycznym kształtem auta ukrywa się przestrzeń idealna do codziennej jazdy. Elektryczny SUV ma przeszło 4,8-metra długości. Posiada rozstaw osi sięgający 2850 mm. To sprawia, że w kabinie auta zasiąść może nawet pięciu pasażerów. Do ich dyspozycji będzie również bagażnik, który zmieści nawet 522 litry. Przedni schowek poprawia właściwości transportowe o dodatkowe 58 litrów.

Słabszy, przednionapędowy wariant Lexusa RZ oferuje 204 konie mechaniczne mocy. Mocniejszy w konfiguracji 4x4 dostarcza już na asfalt 313 koni. On jest również w stanie przyspieszyć do 100 km/h w zaledwie 5,3 sekundy. Średni zasięg obydwu aut wynosi od 404 do 479 km. Cennik? Za Lexusa RZ 300e trzeba zapłacić co najmniej 269 900 zł. Model RZ 450e zostanie wyceniony na minimum 319 900 zł.