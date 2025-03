Tesla wyrzucona z międzynarodowych targów motoryzacyjnych. Zgadnijcie powód

Mimo iż jeszcze nieco ponad rok temu Elon Musk był idolem amerykańskiej lewicy i demokratów, po opowiedzeniu się po stronie Donalda Trumpa i udzieleniu mu wsparcia w kampanii, stał się dla nich wrogiem numer jeden. Oliwy do ognia dolewają media, które próbują przedstawić ekscentrycznego miliardera jako tyrana i kryptofaszystę. Czarny PR sprawia, że coraz częściej jego przeciwnicy pozwalają sobie na jawną agresję w kierunku wszystkiego, co ma jakiekolwiek z nim powiązania. Oczywiście najbardziej cierpi na tym Tesla. Salony marki co rusz są podpalane, a nawet ostrzeliwane, a właściciele jej pojazdów wolą nie ryzykować wystawianiem się na ataki i często pozbywają się swoich aut. Co ciekawe to nie jedyny skutek uboczny politycznego zaangażowania Muska.

Tesla pozbawiona wstępu na kanadyjską wystawę. Jej samochody zniknęły

Jak informuje serwis carscoops.com, organizatorzy Vancouver Auto Show dosłownie w ostatniej chwili zdecydowali się wyrzucić markę z tegorocznej edycji imprezy. Oficjalny powód? Obawy o bezpieczeństwo.

W obliczu rosnącej liczby ataków na samochody i salony Tesli organizatorzy uznali, że jej obecność na targach może prowokować kolejne incydenty. W związku z tym dali producentowi już kilka szans na wycofanie się z wydarzenia, ale Tesla postawiła się okoniem. W efekcie, mimo że auta były już ustawione w hali Vancouver Convention Center, podjęto decyzję o usunięciu marki i to zaledwie dzień przed otwarciem drzwi dla odwiedzających.

"Vancouver Auto Show usunęło Teslę po tym, jak firma miała wiele okazji do dobrowolnego wycofania się" – oświadczył Eric Nicholl, dyrektor wydarzenia cytowany przez Carsoops. "Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników, wystawców i personelu" - dodał organizator. Co istotne, jeszcze przed kilkoma dniami na terenie hali można było zobaczyć przygotowane modele Cybertruck, Model 3 czy też najnowsza, odświeżoną odsłonę Model Y. Teraz jednak zwiedzający muszą zadowolić się innymi markami – GM, Fordem, Toyotą i całą resztą.

Kanadyjczycy spoglądają krzywo na Teslę. Wszystko przez relację Muska z Trumpem

Co ciekawe, obecność Tesli na imprezie od początku budziła kontrowersje, głównie przez powiązania Elona Muska z Donaldem Trumpem. Prezydent USA nałożył ostatnio cła na towary z Kanady, a sam Musk w swoich wypowiedziach również podważał suwerenność północnego sąsiada Stanów. Na ten moment relacje między państwami pozostają napięte.

Co więcej, także w samych w Stanach Zjednoczonych Musk nie może liczyć na taryfę ulgową, a przynajmniej u części społeczeństwa. Działania departamentu efektywności rządu D.O.G.E. doprowadziły do zwolnienia tysięcy pracowników federalnych, których praca w opinii organu była bezsensowna lub też mogła być wykonywana przez innych zatrudnionych. Z tego też względu w wielu miejscach w USA wybuchły protesty, a strajkujący coraz częściej biorą na cel Teslę. Oczywiście te incydenty są odnotowywane przez władze. Donald Trump i prokurator generalna Pam Bondi nazywają sprawców napadów na salony marki, jak również na samych właścicieli elektryków "terrorystami krajowymi" i grożą im surowymi konsekwencjami.