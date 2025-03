To już dziś. Na przejazd autostradą A2 szykuj więcej pieniędzy. Podwyżka już obowiązuje

Było drogo (czy ktoś jeszcze pamięta stawkę 20 zł za odcinek autostrady A2?). Będzie jeszcze drożej. Przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską jeszcze mocniej obciąży twój portfel. Operator uznał, że najwyższy czas na kolejne podwyżki. Tłumaczy to nie tylko wzrostem kosztów utrzymania trasy, ale także różnymi zobowiązaniami finansowymi. Co więcej uznał, że podwyżkę uzasadnia także wzrost nakładów na inwestycje oraz brak jakichkolwiek dotacji publicznych. Za to wszystko zapłacą podróżujący autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. Na pocieszenie pozostaje, że bez zmian pozostawiono cennik dla odcinka od Nowego Tomyśla do Świecka.

Ile trzeba przygotować na przejazd autostradą A2 Nowy Tomyśl – Konin? Podwyżka objęła wszystkie kategorie dopuszczonych pojazdów. Tradycyjnie najmniej zapłacą motocykliści (kategoria 6 co oznacza stawkę 18 zł za każdy z odcinków). Najwięcej muszą tradycyjnie przygotować przewoźnicy realizujący przewozy pojazdami ponadnormatywnymi (kategoria 5; stawka to 360 zł).

Nowe stawki opłat na trzech odcinkach autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin

Kategoria 1. Pojazdy osobowe o dwóch osiach. Stawka: 36 zł

Kategoria 2. Pojazdy samochodowe o dwóch osiach (min. jedna z kołami bliźniaczymi), motocykle i auta o dwóch osiach z przyczepami. Stawka: 60 zł

Kategoria 3. Samochody o trzech osiach oraz auta o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami. Stawka: 92 zł

Kategoria 4. Samochody o trzech osiach oraz pojazdy o trzech osiach z przyczepami. Stawka: 138 zł

Kategoria 5. Wszelkie pojazdy ponadnormatywne. Stawka: 360 zł

Kategoria 6. Motocykle. Stawka: 18 zł (50 proc. bonifikaty)

Nowy cennik przygotowany przez Autostradę Wielkopolską obowiązuje od 11 marca 2025 r. Do godziny 5:59 rano stosowane są starsze stawki. Od godziny 6 stosowane są już podwyższone stawki opłat.