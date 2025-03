Z Łodzi do Warszawy dojedziemy w 40 minut. Po drodze pokonamy tunel o długości 10 km

W ramach budowy nowych linii Kolei Dużych Prędkości związanych z realizacją CPK, w pierwszej kolejności stworzona zostanie nitka łącząca Warszawę z Łodzią. Jak informują przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., prace nad dokumentacją projektową dla tego odcinka są już bardzo zaawansowane. "Otrzymaliśmy wizualizacje kluczowych elementów planowanej infrastruktury takich jak wiadukty, budynki obsługi tunelu, baza utrzymania czy przebieg linii kolejowej w terenie. Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby harmonijnie wpisać się w otaczający krajobraz" - stwierdzają reprezentanci firmy.

Nowe linie Kolei Dużych Prędkości. Poznaliśmy szczegóły

Linia kolejowa nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana to najbardziej zaawansowany fragment budowanej w Polsce sieci KDP. Prezentowane właśnie przez spółkę CPK wizualizacje pokazują, jak nowoczesna będzie to inwestycja. "Integracja z krajobrazem, przyjazne środowisku materiały i technologie, a także priorytet dla bezpieczeństwa użytkowników czynią ten projekt wzorcem dla przyszłych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i Europie" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wizualizacje infrastruktury dla odcinka Kolei Dużych Prędkości linii 85 Warszawa - Łódź. Fot. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Projektowanie ok. 140-kilometrowej linii kolejowej podzielone jest na kilka zadań, którymi zajmują się różne konsorcja i biura projektowe. Na wizualizacjach zaprezentowane zostały m.in. budynek obsługi tunelu oraz baza utrzymania, która jest punktem wspomagającym prawidłowe funkcjonowanie linii kolejowej. Projektanci w głównej mierze postawili na proste bryły architektoniczne, które komponują się z otaczającą przyrodą. Elewacje w odcieniach szarości połączone są z pnącymi się po nich roślinami. Nie zabrakło również elementów małej architektury, takich jak stojaki rowerowe. Wszystko wpisuje się w ideę minimalizmu i funkcjonalności.

Linia KDP Warszawa - Łódź. Na trasie powstanie 10-kilometrowy tunel

Prowadzenie linii KDP pociągnęło za sobą konieczność zaprojektowania także tuneli kolejowych. Najdłuższy z nich - tunel pod Odolanami - będzie miał ok. 10 km i został zaprojektowany jako obiekt dwunawowy. Gotowy obiekt będzie zapewniał nie tylko najwyższy standard techniczny, ale także innowacyjne podejście do bezpieczeństwa użytkowników. Dzięki dwunitkowej konstrukcji tunelu w razie potrzeby każda z naw będzie mogła pełnić funkcję obszaru ewakuacyjnego. Co więcej, regularne rozmieszczenie przejść poprzecznych pomiędzy nitkami w nie większych niż 500-metrowych odstępach umożliwi szybki dostęp do bezpiecznej strefy, co spełnia rygorystyczne normy ochrony przeciwpożarowej. Co więcej, jego projekt uwzględnia również wymagania ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.

Linia kolejowa nr 85 Warszawa - Łódź. Rozpoczęcie budowy w 2026 roku

Na nową linię kolejową nr 85 czeka już wielu podróżnych. Przy skorzystaniu z najszybszego pociągu dużych prędkości nitka pozwoli na pokonanie trasy Warszawa - Łódź w około 40 minut, czyli niemal 2 razy szybciej niż obecnie! Opisywany fragment będzie stanowił trzon "Y", czyli trasy prowadzącej ze stolicy Polski przez Łódź do Wrocławia i Poznania. Rozpoczęcie prac budowlanych dla projektu LK85 planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Co się tyczy całego 480-kilometrowy projektu, będzie on budowany etapami i zostanie ukończony w 2035 roku. Umożliwi realizację celu "Polska 100 minut", a nowa infrastruktura kolejowa zapewni naszemu państwu lepszą integrację z krajami Europy Środkowej i Zachodniej.