Kto rozbił Ferrari driftując po parkingu? Tiktoker założył zrzutkę na naprawę

Podczas zjazdu kierowców grupy Warsaw Night Racing na Białołęce doszło do widowiskowej kolizji. Tiktoker znany z tego, że jeździ czerwonym Ferrari 458 Spider, driftując po parkingu uderzył w zaparkowanego Forda Mondeo. Film dokumentujący to zdarzenie trafił do sieci, a influencer teraz prosi fanów o dołożenie się do naprawy włoskiego supersamochodu.

5 Fot. Ferrari / Miejski Reporter Otwórz galerię Na Gazeta.pl