Pamiętacie złote czasy leasingu 100 procent? Pojawiła się oferta, która je wam przypomni

Cena samochodu to jeden z kluczowych wskaźników podczas zakupu auta z salonu. Drugim jest forma finansowania. Leasing zawsze oznacza doliczenie wysokich opłat i odsetek? No właśnie nie. Z unikalną ofertą na rynku polskim wyszedł właśnie Lexus. W jego przypadku całkowita wartość kosztu leasingu trwającego 3 lata wynosi dokładnie 100,1 proc. ceny pojazdu. Odsetki i opłaty to zatem zaledwie 0,1 proc. wartości auta.

Zobacz wideo Komfort podróżowania niczym w prywatnym odrzutowcu? Recenzja Lexusa LM

Na jaki model Lexus daje leasing 100%?

W tym punkcie pojawia się jednak pewien haczyk. A właściwie to nawet dwa. Bo Lexus daje ofertę leasingu 100% tylko na jeden model. Modelem tym jest LM. Dodatkowy warunek uzyskania leasingu 100% na Lexusa LM jest taki, że instytucją finansującą musi być Toyota Bank Polska S.A. lub Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

Zasady oferty są proste. Umowa jest podpisywana na 36 miesięcy. Opłata wstępna wynosi 35 proc. wartości pojazdu. 1 proc. ceny auta to wykup. Reszta, a więc 64,1 proc., jest rozbijana na raty. Lexus daje sporo czasu na zdecydowanie się na ofertę. Z leasingu 100% kierowcy mogą skorzystać do końca 2025 r.

Wnętrze Lexusa LM Lexus Polska

Luksusowy van Lexusa nie jest hitem. Oferuje jednak naprawdę wiele

Czemu akurat padło na luksusowego vana? Może w ten sposób Japończycy chcą zwiększyć sprzedaż modelu. W 2024 r. sprzedało się 1011 sztuk auta. Ale w całej Europie... Nawet elektryczny RZ jest czterokrotnie bardziej popularny. Mimo wszystko LM ma swoje zalety. Bo prezentuje się jak van uzupełniony akcentami znanymi z innych Lexusów. Wnętrze ma jednak już zapożyczone z prawdziwej limuzyny segmentu F.

W drugim rzędzie foteli Lexusa LM znajdują się np. elektrycznie regulowane fotele z funkcją masażu. W modelu 4-miejscowym są nawet rozkładane na płasko i mają podgrzewane zagłówki! Rolety w szybach auta są rozkładane automatycznie, a o wrażenia akustyczne dba 21-głośnikowy system audio Mark Levinson. Poza tym model z dwoma fotelami z tyłu posiada np. 48-calowy ekran z wejściem HDMI oraz przegrodę przyciemnianą elektrochromatycznie.

Hybrydowy Lexus LM 350h z napędem na cztery koła E-FOUR Fot. Rafał Mądry

Ile kosztuje Lexus LM w Polsce w 2025 r.?

W Polsce Lexus LM 350h jest oferowany w dwóch wariantach. Tańszy jest model 7-miejscowy. Kosztuje 699 900 zł. Droższy jest wariant 4-miejscowy. Został wyceniony na 829 900 zł. Obydwa modele są napędzane jednostką hybrydową. Mowa o 250-konnej hybrydzie opartej na 2,5-litrowym, wolnossącym silniku benzynowym. Model korzysta z napędu na cztery koła z dodatkowym silnikiem elektrycznym zamontowanym przy tylnej osi. LM 350h rozpędza się do 100 km/h w 8,7 sekundy. Prędkość maksymalna auta wynosi 190 km/h. Producent ocenia średnie zużycie paliwa hybrydowego vana na 7,4 litra benzyny.