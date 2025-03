Zmiana cen paliw od poniedziałku. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG od 10 marca

Ceny paliw spadają. Zwłaszcza w sprzedaży hurtowej zauważalne są znaczne obniżki. W ciągu ostatnich dwóch tygodni cena 95-oktanowej benzyny spadła z poziomu 4763 zł/m3 do kwoty 4505,80 zł/m3, natomiast olej napędowy potaniał o ponad 220 zł (z 4937 zł/m3 do 4711 zł/m3). Takie ceny w hurcie ostatni raz były widoczne w październiku ubiegłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oczywiście notowania te przełożyły się na cenniki na stacjach. Zgodnie z wynikami rynkowego zestawienia przygotowanego przez analityków portalu e-petrol.pl aktualnie litr "dziewięćdziesiątki piątki" kosztuje średnio 6,07 zł, natomiast za olej napędowy płacimy ok. 6,23 zł/l. W obu przypadkach odnotowano ok. 4-groszowy spadek cen. Co się tyczy LPG, autogaz utrzymał kurs i nadal wyceniany jest na średnio 3,19 zł/l.

Zmiana cen paliw od 10 marca. Jeszcze większe obniżki na stacjach

Jak przewidują eksperci, bardzo realne jest to, że już w przyszłym tygodniu cena benzyny bezołowiowej 95 spadnie poniżej kwoty 6 zł/l. Wszystko za sprawą możliwego przyspieszenia obniżek w sprzedaży detalicznej. Przewidywania analityków są niezwykle optymistyczne. W przypadku benzyny 95-oktanowej ceny będą zawierały się w przedziale od 5,90 do 6,03 zł/l. Olej napędowy wyceniony będzie w granicach 6,11-6,22 zł/l, natomiast autogaz - 3,14-3,21 zł/l.

Ceny paliw od 10 marca. Prognoza e-petrol.pl

Benzyna bezołowiowa 95 – od 6,04 do 6,09 zł/l,

Benzyna bezołowiowa 98 – od 6,84 do 6,88 zł/l,

Olej napędowy – od 6,18 do 6,22 zł/l,

Autogaz – od 3,19 do 3,22 zł/l.

Nowe ceny paliw od poniedziałku. Sytuacja sprzyja kierowcom

Aktualna sytuacja na rynku naftowym niezwykle sprzyja kierowcom - ropa jest najtańsza od ponad trzech lat, a kurs złotego coraz bardziej umacnia się względem dolara. Niezmiennie duże emocje wzbudza polityka celna Donalda Trumpa. Planowane taryfy na meksykańską i kanadyjską ropę (nowe 25 proc. cła) mogą sprawić, że zamiast do USA, trafi ona na pozostałe rynki, a to spowoduje kolejną korektę cen.

Jak zauważają analitycy, czynnikiem mocno oddziałującym na podaż ma być także zmiana polityki OPEC+ od kwietnia. "Zwiększone dostawy ropy naftowej z OPEC+ i innych krajów wydobywających surowiec spowodują najpewniej spadek cen ropy Brent do 60 USD. Agencja Reutera obliczyła, że w zeszłym miesiącu produkcja ropy naftowej OPEC wzrosła o 170 tys. baryłek dziennie, osiągając 26,74 mln baryłek dziennie. Odpowiadają za to przede wszystkim Iran i Nigeria" - stwierdza redakcja e-petrol.pl. Pierwsze z wymienionych państw zwiększyło produkcję o 80 tys. baryłek dziennie, osiągając dzienne wydobycie na poziomie 3,3 mln baryłek (najwyższe od 2018 roku).

Co więcej, najnowsza prognoza Goldman Sachs przewiduje obniżki cen ropy Brent, która w 2025 i 2026 roku ma wynieść kolejno ok. 78 i 73 USD za baryłkę. Wszystko za sprawą wysokiej podaży ropy i prawdopodobnego spadek popytu z powodu słabszej aktywności USA i eskalacji wojny celnej.