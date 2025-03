Nowe zasady na granicach. Skanowanie i zaostrzone procedury

EES to skrót od Entry/Exit System. Rozwiązanie to oznacza zautomatyzowany system informatyczny służący do rejestrowania wjazdów i wyjazdów podróżnych z krajów pozaunijnych na granicach zewnętrznych. System będzie stosowany w stosunku do osób potrzebujących wizy krótkoterminowej oraz obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego, podróżujących do strefy Schengen na okres do dziewięćdziesięciu dni w ciągu stu osiemdziesięciu dni. Sejm RP ustawę o udziale Polski w Systemie wjazdu/wyjazdu (EES) uchwalił 18 października 2024 r, przyjmując zaproponowane rozwiązania jednogłośnie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Entry/Exit System zamiast tradycyjnych stempli

EES zasadniczo zastąpi stemplowanie paszportów. Zapewni też wiarygodne dane na temat przekraczania granic i umożliwi skuteczne wykrywanie osób przekraczających okres dozwolonego pobytu. Ponadto wspomoże zwalczanie terroryzmu i poważnych przestępstw. System za sprawą wbudowanego kalkulatora automatycznie obliczy okres dozwolonego pobytu na terenie obszaru Schengen.

Baza danych biometrycznych

System EES będzie rejestrował dane biometryczne osób spoza Europy w momencie ich przybycia. Obywatele państw trzecich będą musieli skanować swoje odciski palców oraz wykonywać zdjęcie twarzy po przybyciu do Unii Europejskiej. Odciski palców będą pobierane od 12. roku życia, a w przypadku zdjęć twarzy nie będzie ograniczeń wiekowych.

Najbardziej zaawansowany technologicznie cyfrowy system zarządzania granicami na świecie, będzie uruchamiany stopniowo. Dokładna data wdrożenia elektronicznego systemu EES nie została jeszcze ustalona, jednak Rada UE dąży do jego wprowadzania od jesieni.