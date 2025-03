Antyteslowi aktywiści nie mają litości. Elon Musk nawet nie zna słów, którymi go obrażają

Elon Musk być może jest najbogatszym człowiekiem świata. Jednocześnie jest chyba także najbardziej znienawidzoną osobą na globie. Salony jego marki motoryzacyjnej są miejscem kolejnych protestów, ładowarki Tesli są podpalane, sprzedaż aut spada w zastraszającym tempie, a do tego aktywiści wymyślają kolejne sposoby, żeby utrzeć Elonowi nosa.

Z pozdrowieniami z Londynu. "Musk to dzwon"

Na kolejny pomysł wpadła społeczność w Wielkiej Brytanii. Na przystankach autobusowych w Londynie zaczęły pojawiać się ogromne banery, które są generalnie dość proste. Składają się z czarnego tła i białego napisu. Dużymi, drukowanymi literami na plakacie jest napisane, że "Elon Musk is a bellend". To w wolnym tłumaczeniu oznacza, że "Elon Musk to dzwon". Filmik obrazujący montaż takiego właśnie baneru na przystanku pojawił się na facebookowym profilu serwisu The London Economic.

Może dla zrozumienia pełni tej wypowiedzi, przytoczę potoczną definicję stwierdzenia "być dzwonem". Według słownika slangu zamieszczonego w serwisie miejski.pl to "obraźliwe określenie o osobie idiotycznie się zachowującej".

Musk ma tylko jednego wroga. Czarny PR najlepiej robi sobie sam

Czy Musk zachowuje się idiotycznie? I to jeszcze jak. Miliarder najwyraźniej ma się za wizjonera. Dlatego stara się za wszelką cenę forsować swoje pomysły. Ostatnie tygodnie pokazują jednak, że wizjonerem raczej nie jest. Wie za to doskonale, jak samemu zapewnić sobie czarny PR. W tej kwestii jest bezapelacyjnym mistrzem. Do tej pory jeszcze nikt tak skutecznie nie był w stanie zniszczyć jego wizerunku. Problemy Muska, ale także i Tesli będą się zatem pogłębiać.

W tym punkcie mam jeszcze jedną uwagę. W mediach społecznościowych krąży mem, na którym pojawia się podpis: "Nie poddawaj się. Jesteś bliżej do miliona na koncie, niż Elon Musk". Zabawne? Być może tak. Prawdziwe? Coraz mniej. Akcje Tesli od grudnia straciły na wartości z 480 do nieco ponad 260 dolarów. Przeciętnie pracujący człowiek w Polsce nie jest zatem w stanie w takim tempie pomnażać majątku, jak Musk rujnuje swój. Moim zdaniem Musk mimo wszystko szybciej zostanie milionerem (zamiast miliardera), niż zwykły, szary człowiek.