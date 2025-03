Firma ma ciekawą ofertę dla klientów w USA. 20 tys. dolarów zniżki, jeśli oddasz auto od Muska

Masz Teslę, ale nie chcesz jej mieć? Polestar może coś na to poradzić. Zaoferuje ci swój odpowiednik Modelu 3, a do tego nawet 20 tys. dolarów rabatu. Premia za rezygnację z Tesli może sięgnąć po przeliczeniu przeszło 80 tys. zł. To się nazywa dopłata do zakupu elektryka!

